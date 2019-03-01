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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

The Wrong Object - Into The Herd

стиль:
01.03.2019

The Wrong Object - Into The Herd
Шесть лет назад, в интервью с бельгийским гитаристом и композитором Мишелем Дельвилем (оно есть на сайте) я обратил внимание, что в 2019 году ему исполнится пятьдесят и поинтересовался, каких целей он хотел бы достичь к этому времени. Мишель ответил так: «…Все, что я знаю – это то, что мне хотелось бы продолжить играть вживую с The Wrong Object, Machine Mass и doubt, а также со всеми замечательными музыкантами, которые входят в эти ансамбли.». На календаре тот самый год. Я слушаю новый альбом группы The Wrong Object – самого первого из разных коллективов, с которыми работает профессор- литературовед из Льежа Мишель Дельвиль (да-да, это не ошибка!). Со всеми этими командами я познакомился благодаря давнему сотрудничеству Дельвился с неустанным открывателем талантов Леонардо Павковичем и его удивительным нью-йоркским лейблом MoonJune Records. Последний альбом The Wrong Object, изданный на MoonJune, After The Exhibition (2013) я слушал незадолго до того самого интервью. Теперь, шесть лет спустя, за ним последовал Into The Herd.

Как видите, The Wrong Object издает альбомы не часто, хотя по счету Into The Herd – уже шестой. Но этот чисто бельгийский, в отличие от других групп Дельвиля, ансамбль никогда не прекращал своего существования. Более того, несмотря на приличный временной интервал, состав группы остался почти неизменным со времени After The Exhibition, только на позиции басиста теперь играет новый музыкант, Дамьен Кампион. А начиналась история группы в 2002 году. Тогда The Wrong Object позиционировался, как трибьют-бэнд Фрэнка Заппы. Потом коллектив стал играть музыку, в которой было уже очень много от прог-рока, в частности, классического кентерберрийского. А вот теперь, в связи с Into The Herd, у меня возникло ощущение, что The Wrong Object вернулся к истокам, не отказавшись при этом ни от чего «нажитого» за эти годы.

«Хард» во всех смыслах этого слова – так начинается альбом со своей титульной композиции. Жесткий ритм, акцентированный бас, гитара Дельвиля с характерными эффектами – этакий привет хард-року. Но уже следующая композиция A Mercy выглядит гораздо спокойнее и лиричнее, не в последнюю очередь благодаря духовикам Марти Мелиа и Франсуа Лурти. Саксофоны и кларнет и далее играют очень важную роль, именно они придают музыке группы ту «джазовость», которая всегда отличала музыку Заппы. Абсурдизм и психоделия, присущие Фрэнку, также в известной мере присутствуют и в Into The Herd, особенно в такой пьесе, как Mango Juice. Отмечу и очень удачную партию клавишных в финальной Psithurism. Ну, а гитара и гитарный синтезатор самого Дельвиля не перестают радовать на протяжении всего альбома – разнопланового по композициям, но единого по своему синтетическому стилю, где прог-рок и джаз слиты неразрывно, а над ними витает тень великого Фрэнка.

© & (p) 2019 Off Records/MoonJune Records

9 tks / 54 mins

(Michel Delville – g, g synth, electronics; Marti Melia – bass sax, ts, cl; François Lourtie – bars, ts; Antoine Guenet – keyb; Damien Campion – b; Laurent Delchambre – dr, electronic pad, samples;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

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