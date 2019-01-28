Magela Herrera - Explicaciones

Не самая типичная кубинская исполнительница предстает перед нами в своем дебютном альбоме Explicaciones. Магела Эррера поет и играет на флейте, а также сочиняет музыку. Уроженка Гаваны, она изучала академическую музыку в местной консерватории, а затем получила известность, выступая с 2004 по 2011 год в ансамбле Mezcla, одном из ведущих кубинских коллективов, играющих музыку фьюжн. Известность эта вышла за рамки национальных границ. В 2010 году ее соло на флейте в одной из композиций альбома I’ll See You in Cuba (как и альбом в целом) были отмечены номинацией на премию в сфере латинского джаза нью-йоркского журнала Jazz Corner. Расставшись с Mezcla, Эррера взялась за совершенствование своего профессионального уровня в области джазовой импровизации, уехав в Норвегию, где получила степень в Норвежской Академии музыки. Она много выступала в этот период на различных джазовых фестивалях в Норвегии и других странах Европы, а два года назад перебралась в США, где быстро стала интегральной частью музыкальной сцены самого кубинского города Америки – Майами в штате Флорида.
Как мне кажется, стилистка музыки Магелы Эрреры во многом сложилась под влиянием этих музыкально-географических странствий. На природную, впитанную с детства, любовь к афро-кубинской музыке наложилась строгая северная сдержанность и, одновременно, поразительная творческая свобода, воспитанные пребыванием в норвежской культурной среде, а два года в Майами придали ее музыке особую остроту инъекциями ритм-энд-блюза, фанка и других афро-американских форм. В результате, Эррера не слишком похожа на классическую представительницу латинской школы джаза. Характерный пример тут – ее интерпретация широко известного хита Besame Mucho. Вместо привычного кипения страстей и «жгучих» акцентов, хорошо знакомых любителям музыки, в линии вокала Магелы эмоции спрятаны глубоко внутри, и только музыка, в которую добавлены специфические кубинские ритмы подчеркивает ту бурю чувств, которая заложена в тексте. А вот в афро-кубинской классической теме Que Te Pedi или написанной самой Эррера и посвященной ее отцу композиции Danson Para Papa музыка Кубы звучит уже в полный голос. Мастерство игры на флейте, действительно незаурядное, особенно ярко проявляется в таких треках, как Two Sidewalks и Ahora.
Известно выражение: «короля играет свита». В этом смысле «свита» в лице таких мастеров, как израильский пианист Таль Коэн или кубинский басист Нестор дель Прадо, сыграло свою «королеву» с большим искусством. Резюме: многообещающий дебют очень самобытного мастера. Будем ждать от Магелы Эрреры продолжения!
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