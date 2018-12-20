The Ebony Hillbillies - 5 Miles From Town

Блюз – это черная музыка, кантри – это белая музыка. Так было в Америке когда-то. Но сегодня все совершенно иначе. Уже лет пятьдесят (примерно) блюз играют, и играют классно, как белые, так и темнокожие музыканты. То же можно сказать о таких направлениях, как ритм-энд-блюз, соул (даже появился термин blue-eyed soul) и, тем более, джаз. С кантри не все так очевидно, но это направление не является теперь исключительными «охтничьими угодьями» для пшеничноволосых парней и девушек с Аппалачских гор, Среднего Запада или Техаса. И лучшим примером тому служит творчество ансамбля из Нью-Йорка The Ebony Hillbillies.
Этот коллектив начинал с уличных концертов на оживленных городских перекрестках и прошел путь до сцен Карнеги-Холл и Линкольн-Центра, до студий ведущих телевизионных корпораций Америки. Состав ансамбля The Ebony Hillbillies во многом уникален. Это реликтовый сегодня симбиоз исключительно струнных и перкуссионных инструментов. Лидер группы Энрике Принс играет на скрипке, Норрис Беннетт, помимо гитары и банджо, использует также такой редкий региональный струнный инструмент, как горный дульцимер (его еще называют аппалачским дульцимером). А кроме контрабасиста Уильяма «Солти Билл» Салтера в ритм-группу входит представительная команда перкуссионистов, в арсенале которой также реликтовые экзоты, вроде стиральной доски.
И вот таким составом The Ebony Hillbillies исполняют музыку, в которой вполне гармонично уживаются блюз, кантри, рок и поп-музыка. По крайней мере, именно так я бы охарактеризовал программу последнего альбома группы 5 Miles From Town. Из двенадцати треков здесь две чисто инструментальные пьесы: стартовая Hog Eyed Man и композиция с колоритным и неполиткорректным «южным» названием I’d Rather Be A Nigga Than A Po’ White Man. Обе эти пьесы – традиционные, старые мелодии в аранжировке The Ebony Hillbillies. Таких в альбоме большинство. Но есть и авторская музыка, также аранжированная для этого состава, например, великолепный блюз Вилли Диксона Wang Dang Doodle или I Can’t Make You Love Me от Бонни Райт. Есть композиции, счделанные в духе классического кантри (I’m On My Way To Brooklyn), есть ритм-энд-блюзовая лирическая мелодия Смоуки Робинсона Fork In The Road, есть еще блюзы (Carroll County Blues), есть сделанная в традиционной афроамериканской манере «рабочих» песен call and response композиция Another Man Done Gone / Hands Up Don’t Shoot, остросоциальная и злободневная (это насчет убийств полицейскими зачастую невинных людей на улицах по причине того, что копы предполагали, что имеют дело с вооруженными и опасными лицами. В общем, каждый (это буквально – каждый) трек по-своему интересен, а в сочетании с необычным саундом группы и высоким уровнем исполнения, 5 Miles From Town слушаешь на одном дыхании. Очень рекомендую не пропустить этот альбом. © & (p) 2019 EH Music 12 tks / 41 mins (Henrique Prince - fiddle, voc; Norris Bennett - banjo, mountain dulcimer, g, voc; Gloria Thomas Gassaway – bones perc, voc; William “Salty Bill” Salter – ac.b; Allanah Salter –shaker perc, voc; Newman Taylor Baker -washboard perc; A.R. (Ali Rahman) - “cowboy” perc;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН