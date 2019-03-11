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«Необъективная реальность»: персональная фотовыставка Игоря Верещагина в МАММ

11.03.2019


«Необъективная реальность»: персональная фотовыставка Игоря Верещагина в МАММ
Выставка известного российского фотографа Игоря Верещагина «Необъективная реальность» проходит в Мультимедиа Арт Музей, Москва в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019».

Игорь Верещагин – автор снимков таких звезд, как Пол Маккартни, Ринго Старр, Чак Берри, Роберт Плант, Игги Поп, Борис Гребенщиков, Энни Лейбовиц, Эллиотт Эрвитт и др. Во время приезда The Rolling Stones в Москву в 1998 году Игорь Верещагин был официальным фотографом группы в ее турне. Его фотографии печатались в российской и зарубежной прессе, на обложках пластинок музыкантов, украшали нью-йоркские музыкальные клубы. А вот первая выставка автора состоялась только в 2017 году в рамках X Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2017» по инициативе продюсера Сергея Смолина.

Если в первой выставке «Given & Stolen» акцент был сделан на съемках музыкантов, то в новой экспозиции «Необъективная реальность» в фокусе — съемки Игоря Верещагина 70-х годов. Это новая глава истории России в фотографиях, связанная со временем, которое сегодня, полвека спустя, нуждается в особой рефлексии. «Past in Future» или «Future in Past» — эпоха, по которой в настоящий момент в России кто-то ностальгирует, а кто-то рассматривает этот период стагнации как украденное из жизни время. В экспозицию также вошли избранные работы Верещагина, связанные с музыкантами и его последние работы, снятые в 2000-е. Выставка является исключительной инициативой Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ) в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» и продюсера Сергея Смолина. Фотографии отобраны кураторами МАММ Анной Зайцевой и Ниной Левитиной. Выставка продлится до 14 апреля.

Адрес: Остоженка, 16, м.Кропоткинская, Парк Культуры


страна
Россия
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