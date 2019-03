Умер Айра Гитлер

23 февраля в Нью-Йорке в возрасте 90 лет умер крупнейший американский историк джаза и журналист Айра Гитлер (Ira Gitler). Родился он в Бруклине, в еврейской семье выходцев из России, 18 декабря 1928 года. С юных лет Айра увлекся джазом, слушал многочисленные свинговые бэнды в 30-е и начале 40-х и принял новый джаз Гиллеспи и Паркера. В начале 50-х он работал продюсером для лейбла Prestige, а впоследствии написал массу liner notes к джазовым альбомам, был нью-йоркским редактором DownBeat, а также много писал на джазовые темы для самых престижных профессиональных и общенациональных изданий – Metronome, Jazz Times, New York Times, а также для джазовых изданий Франции, Японии, Италии.



Гитлер совместстно с Леонардом Фезером был автором авторитетнейшей The Biographical Encyclopedia of Jazz, написал целый ряд других книг о джазе. Ассоциация джазовых журналистов в 2002 году удостоила Айру премии за достижения в джазе в течение всей жизни. В 2017 году он получил также NEA Jazz Masters Fellowship.



Джаз был не единственным увлечением Айры Гитлера. Он был также рьяным хоккейным фэном и практикующим игроком-любителем (в его команде Gitler’s Gorillas играл и Игорь Бутман). Гитлер писал статьи для официального журнала НХЛ, а также выпустил две большие книги о своей любимой игре и даже посвящал хоккею стихи.



Леонид АУСКЕРН