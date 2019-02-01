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Оркестр «Столичный Джаз» отметит День влюбленных в Государственном Кремлевском Дворце

01.02.2019


Оркестр «Столичный Джаз» отметит День влюбленных в Государственном Кремлевском Дворце
Оркестр «Столичный Джаз» п/у Федора Ляшкевича появился на российской сцене сравнительно недавно. Его организатором и руководителем стал известный отечественный джазовый музыкант Федор Ляшкевич. Помимо него, в состав коллектива вошли такие же опытные и талантливые исполнители данного направления. Коллектив избрал для себя неповторимую стилистику традиционного джаза первой половины ХХ века. Известно, что в начале двадцатого столетия на джазовых мероприятиях царила уникальная атмосфера, передать которую практически невозможно. Участники не только в совершенстве владели всеми принципами и приемами данного жанра, но и являлись исключительными импровизаторами. Именно это и подарило им широкую популярность. Воссоздать все это стремится на своих концертах – Оркестр «Столичный Джаз».

Неудивительно, что Оркестру «Столичный Джаз» быстро удалось добиться невероятных успехов. Поэтому вскоре билеты на концерты оркестра «Столичный Джаз МЭИ» п/у Федора Ляшкевича стали пользоваться высоким спросом у многочисленной публики. Данный проект известен не только своим исключительным мастерством, но и уникальным репертуаром. В него вошли лучшие композиции легендарной эпохи биг-бендов.

Сегодня оркестр выступает на лучших московских площадках – концертном зале Российского национального музея им. Глинки, в концертной хоромине Музея-усадьбы Коломенское, в Зеркальном Зале «Москонцерт» на Пушечной и джаз-клубах «Эссе» и «Jam Club».

Оркестр «Столичный Джаз» - участник телевизионных программ «Календарь» (канал ОТР), «С Добрым Утром» («Первый канал») и «Рожденные в СССР» (канал «Ностальгия).

Репертуар Оркестра «Столичный Джаз» состоит из ярких произведений в оригинальных аранжировках эпохи свинга, которые на современном языке можно назвать хитами эпохи больших оркестров.

В программе «L-O-V-E. Джаз для влюбленных» прозвучат инструментальные композиции из репертуара оркестров Benny Goodman («Stompin’ at Savoy»), Duke Ellington («Mood Indigo»), Arti Shaw («Indian Love Call») & Tommy Dorsey («I’am getting a sentimental over you»).

А также вокальные композиции в исполнении Александры Надеждиной и Andrew McFadden (USA) из репертуара Ella Fitzerad («It’s a only a paper moon»), Nat & Natalie Cole («L-O-V-E»), Olga Guillot (румба «Amado Mio») и хит от Louis Prima («Just a Gigolo»).

И, конечно же, это не все, что прозвучит для Вас в этом концерте.

Приходите на наш концерт и Вы поймете, что джаз – это настоящая музыка любви.

Когда: 16 февраля 2019 в 18:00

Где: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ

Адрес: 103132, МОСКВА, КРЕМЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ


страна
Россия
музыкальный стиль
свинг
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