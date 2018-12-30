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Потери – 2018

30.12.2018


Потери – 2018
Вновь в конце года «Jazz-Квадрат» вспоминает тех, кто покинул нас в уходящем 2018-м. Неизбежность потерь осознают все, но смирится с ними трудно. Да пребудет с нами музыка, тех, кто ушел – она-то остается навсегда, и только от нас самих зависит, как часто мы будем ее вспоминать. Музыка героев джаза, блюза, рока, world music, музыка проживших долгую и плодотворную жизнь и музыка тех, кто ушел на взлете. Пусть она продолжит звучать для тех, кто ее любит…

Рэй Томас (Raymond Thomas, 29.12.1941 – 4.1.2018) – английский вокалист и флейтист, основатель рок-группы Moody Blues, одного из основоположников того направления, что сегодня называют прог-роком.

Марлен Верпланк (Marlene Paula VerPlanck, 11.11.1933 – 14.1.2018) – американская джазовая певица, исполняла преимущественно стандарты и музыку кабаре.

Билл Хьюз (William Henry Hughes, 28.3.1930 – 14.1.2018) – американский джазовый тромбонист и бэнд-лидер, работал в оркестре Каунта Бэйзи и руководил бэндом его имени с 2003 по 2010 год.

Долорес О’Риордан (Dolores Mary Eileen O’Riordan, 6.9.1971 – 15.1.2018) – ирландская рок-певица, вокалистка группы Cranberries, впоследствии выступавшая соло. Утонула в ванне в состоянии алкогольного опьянения.

Эдвин Хоукинс (Edwin Reuben Hawkins, 19.8.1943 – 15.1.2018) – американский певец госпел, пианист, композитор и аранжировщик, одна из икон стиля, четырехкратный обладатель Грэмми.

Хью Масекела (Hugh Ramapolo Masekela, 4.4.1939 – 23.1.2018) – южноафриканский джазовый трубач и композитор, один из отцов джаза в своей стране.

Коко Шуманн (Heinz Jakob "Coco" Schumann, 14.5.1924 – 28.1.2018) – немецкий джазовый гитарист, композитор, писатель. Пережил Холокост, играл в группе Ghetto Swingers в Терезиенштадте, затем в Освенциме. После войны играл с Марлен Дитрих, Эллой Фитцджеральд, оставил ставшие бестселлером мемуары.

Эдди Шоу (Eddie Shaw, 20.3.1937 – 29.1.2018) – американский блюзмен, тенор-саксофонист и аранжировщик, представитель чикагского блюза, играл с Хаулин Вулфом

Леон Ндугу Ченслер (Leon "Ndugu" Chancler, 1.7.1952 – 3.2.2018) – американский джазовый и фанковый барабанщик, участник записей Майлса Дэвиса, Понти, Синатры, Хэнкока, Сантаны и многих других звезд.

Литтл Сэмми Дэвис (Little Sammy Davis, 28.11.1928 – 16.2.2018) – американский блюзовый гитарист, певец и харпер. Работал с Эрлом Хукером, Мадди Уотерсом, Литтл Уолтером.

Дидье Локвуд (Didier Lockwood, 11.2.1956 – 18.2.2018) – французский джазовый скрипач, один из ведущих мастеров игры на скрипке в музыке фьюжн и прог-роке своего времени.

Ежи Мильян (Jerzy Stanisław Milian, 10.4.1935 – 7.3.2018) – польский джазовый вибрафонист и композитор, работал в 50-х и 60-х годах в ансамблях Кшиштофа Комеды и Яна Пташина Врублевского, позже руководил оркестром Польского радио.

Пиарелал Вадали (Pyarelal Wadali, 1943 – 9.3.2018) – индийский певец – суфи, выступал вместе со старшим братом Пуранчандом, как Wadali Brothers.

Майк Харрисон (Mike Harrison, 3.9.1945 – 25.3.2018) – английский рок-музыкант, ведущий вокалист группы Spooky Tooth.

Сесил Тейлор (Cecil Percival Taylor, 15.3.1929 – 4.4.2018) – выдающийся американский джазовый пианист и композитор, а также поэт. Один из пионеров фри-джаза и крупнейший представитель этого направления.

Дьюла Бабош (Gyula Babos, 26.6.1949 – 12.4.2018) – венгерский джазовый гитарист и педагог, играл с Фрэнком Заппой, Трилоком Гурту, Терри Линн Кэрингтон.

Джим Кейн (James Alfred Caine, 11.6.1926 – 16.4.2018) – британский джазовый пианист и радиоведущий с острова Мэн, видный представитель кельтской культуры острова Мэн.

Рэнди Скраггс (Randy Lynn Scruggs, 3.8.1963 – 17.4.2018) – американский продюсер, поэт-песенник и гитарист в области музыки кантри, обладатель 4 премий Грэмми.

Макс Берру (Max Berrú Carrión, 5.6.1942 – 1.5.2018) – чилийский фолк-певец эквадорского происхождения, основатель фолк-группы Inti Illimani.

Жерар Урбетт (Gérard Hourbette, 1953 – 4.5.2018) – французский композитор, скрипач и экспериментатор в области электроакустических звучаний, один из основателей группы авангардного прог-рока Art Zoyd.

Михаил Альперин (Михаи́л Ефи́мович Альпе́рин, Misha Alperin, 7.11.1956 – 11.5.2018) – джазовый пианист, композитор и бэнд-лидер. Родился в Украине, долго жил и работал в Молдове и России, последние годы жизни провел в Норвегии. Играл в группах «Кварта», «Арсенал», Moscow Art Trio.

Эдди Клируотер (Edward Harrington, 10.1.1935 – 1.5.2018) – американский блюзовый певец и гитарист, представитель чикагской школы блюза.

Джалалуддин Мансур Нуриддин (Jalaluddin Mansur Nuriddin, Lawrence Padillа, 24.7.1944 – 4.6.2018) – американский поэт и музыкант, один из основателей в 60-е годы неформального творческого коллектива The Last Poets. Считается «дедушкой рэпа».

Дэнни Кирван (Daniel David Kirwan, 13.5.1950 – 8.6.2018) – английский блюз-роковый гитарист, участник группы Fleetwood Mac.

Авенир Вайнштейн (8.7.1934 – 10.6.2018) – белорусский джазовый кларнетист, а также журналист и фотограф. Играл традиционный джаз.

Джон Хайсмэн (Philip John "Jon" Hiseman, 21.6.1944 – 12.6.2018) – английский блюз-роковый барабанщик и продюсер, наиболее известен участием в группе Colloseum.

Андрей Сучилин (Андрей Анатольевич Сучилин, 26.7.1959 – 25.6.2018) – российский прог-роковый гитарист, создатель группы «До Мажор».

Федор Фрешо (Fedor Frešo, 6.1.1947 – 26.6.2018) – словацкий блюзовый и роковый басист, участник групп Collegium Musicum, Fermata, чешской группы Blue Effect.

Рой Кэрр (Roy Carr, 1945 – 1.7.2018) – видный английский журналист, писавший о поп-музыке, роке и джазе, редактировал NME, Vox и Melody Maker.

Томаш Станько (Tomasz Stańko, 11.7.1942 – 29.7.2018) – польский джазовый трубач, композитор и бэнд-лидер, крупнейший мастер польского и европейского фри-джаза

Арета Фрэнклин (Aretha Louise Franklin, 25.3.1942 – 16.8.2018) – американская певица. Выдающаяся исполнительница музыки соул, ритм-энд-блюз и госпел, лауреат 18 премий Грэмми.

Лэйзи Лестер (Leslie Johnson, 20.6.1933 – 22.8.2018) – американский блюзмен, гитарист, харпер и певец, исполнял преимущественно блюз Дельты.

Рэнди Вестон (Randolph Edward "Randy" Weston, 6.4.1926 – 1.9.2018) – американский джазовый пианист и композитор, известен работами, связывающими джаз с африканской музыкой.

Марти Балин (Мартин Джерел Бухвальд, 30.1.1942 – 27.9.2018) – американский рок-вокалист, один из основателей Jefferson Airplane.

Отис Раш (Otis Rush Jr , 29.4.1934 – 29.9.2018) – американский блюзовый гитарист и певец, видный мастер чикагского стиля, оказавший влияние на многих музыкантов. Лауреат Грэмми.

Шарль Азнавур (Charles Aznavour, 22.5.1924 – 1.10.2018) – один из самых знаменитых французских шансонье, композитор, поэт, писатель, актер армянского происхождения

Хамиетт Блайетт (Hamiet Bluiett, 16.9.1940 – 4.10.2018) – американский джазовый саксофонист, кларнетист и композитор. Основаной инструмент – баритон-саксофон. Известен работами с Мингусом и сольными проектами.

Сонни Форчун (Cornelius "Sonny" Fortune, 19.5.1939 – 25.10.2018) – американский джазовый саксофонист, играл на всех видах саксофонов, кларнете, флейте. Сотрудничал с Нэтом Оддерли,МакКой Тайнером, Майлсом Дэвисом.

Рой Харгрув (Roy Anthony Hargrove, 16.10.1969 – 2.11.2018) – американский джазовый трубач, играл преимущественно хард-боп и мэйнстрим. Лауреат 2 премий Грэмми. Один из самых видных мастеров своего поколения.

Сирил Пахинуи (Cyril Pahinui, 21.4.1950 – 17.11.2018) – американский гитарист и певец гавайского происхождения, исполнитель гавайской музыки.

Имрат Хан (Imrat Khan, 17.11.1935 – 22.11.2018) – индийский ситарист, видный мастер классической североиндийской школы.

Нэнси Уилсон (Nancy Sue Wilson, 20.2.1937 – 13.12.2018) – американская вокалистка, исполнявшая джаз, ритм-энд-блюз, соул и поп-музыку. Известна сотрудничеством с Кеннонболлом Оддерли. Лауреат трех премий Грэмми.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
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