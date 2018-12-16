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Нэнси Уилсон (1937-2018)

16.12.2018


Нэнси Уилсон (1937-2018)
13 декабря 2018 года в возрасте 81 года в своем доме в Южной Калифорнии скончалась американская певица Нэнси Уилсон (Nancy Wilson), трехкратный лауреат премии Грэмми. Родилась она 20 февраля 1937 года в небогатой семье в штате Огайо, впервые заявила о себе в 15 лет, выиграв конкурс талантов, организованный местным телевидением. Однако, долгое время Уилсон не была известна широкой публике, и толчком к развитию ее карьеры стало знакомство с джазовым композитором и саксофонистом Кеннонболлом Эддерли. Он инициировал ее переезд в Нью-Йорк, записал с ней очень удачный альбом Nancy Wilson & Cannonball Adderley (1962). Впоследствии Нэнси Уилсон много и успешно выступала как в сфере джаза, так и в сфере ритм-энд-блюза, музыки соул и поп-музыки, сотрудничала с Хэнком Джонсом, Джорджем Ширингом, Рэмзи Льюисом и многими другими, стала исполнителем целого ряда хитов.

Первую Грэмми Уилсон получила в 1964 году за лучшую запись в стиле ритм-энд-блюз How Glad I Am. Две другие премии Нэнси завоевала уже в области джаза, за лучший альбом вокального джаза: в 2005 и 2007 годах, за альбомы R.S.V.P. и Turned To Blue соответственно. Певица покинула сцену в 2011 году. Ушла из жизни Нэнси Уилсон после продолжительной болезни.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, ритм-энд-блюз
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