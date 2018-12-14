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странаРоссия
Новый год в стиле джаз от Радио JAZZ
14.12.2018
До самого волшебного праздника в году осталось чуть больше двух недель, и Радио JAZZ 89.1 FM создаст для своих слушателей уютную атмосферу предновогодней сказки.
С 15 декабря каждый час в эфире радиостанции будут звучать самые любимые новогодние песни: Let it snow, Jingle Bells, Winter Wonderland, Santa Claus Is Coming to town от джазовых легенд Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Glenn Miller и других. 30 и 31 декабря и на Рождество праздничные песни можно будет услышать на волнах радиостанции еще чаще!
А главный сюрприз для создания новогоднего настроения в эфире подготовили непревзойденная Мариам Мерабова и шоу-оркестр Big City: эксклюзивно для Радио JAZZ 89.1 FM они записали специальные новогодние музыкальные джинглы, которые будут радовать всех слушателей радиостанции и создавать атмосферу волшебства и праздника.
Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
Софья Воронцова
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