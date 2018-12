Новый год в стиле джаз от Радио JAZZ

До самого волшебного праздника в году осталось чуть больше двух недель, и Радио JAZZ 89.1 FM создаст для своих слушателей уютную атмосферу предновогодней сказки.



С 15 декабря каждый час в эфире радиостанции будут звучать самые любимые новогодние песни: Let it snow, Jingle Bells, Winter Wonderland, Santa Claus Is Coming to town от джазовых легенд Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Glenn Miller и других. 30 и 31 декабря и на Рождество праздничные песни можно будет услышать на волнах радиостанции еще чаще!



А главный сюрприз для создания новогоднего настроения в эфире подготовили непревзойденная Мариам Мерабова и шоу-оркестр Big City: эксклюзивно для Радио JAZZ 89.1 FM они записали специальные новогодние музыкальные джинглы, которые будут радовать всех слушателей радиостанции и создавать атмосферу волшебства и праздника.



Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.



Софья Воронцова