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Stranger than Paranoia: 26-й сезон

11.12.2018


Stranger than Paranoia: 26-й сезон
Сначала была композиция, которую давным-давно сочинил голландский саксофонист Пауль ван Кеменаде (Paul van Kemenade). Потом, через какое-то время этот близкий к новоджазовым авангардным поискам, чрезвычайно креативный и разноплановый музыкант основал в 1993 году фестиваль современного джаза и импровизационной музыки под тем же названием: Stranger than Paranoia (что-то типа «Чуднее паранойи»). Пауль все годы является душой этого фестиваля, и бессменно руководимый им Stranger than Paranoia проводится в этом году уже в 26-й раз.

Stranger than Paranoia – 2018 пройдет с 23 по 29 декабря. Большинство концертов фестиваля состоится в Тилбурге, где ван Кеменаде живет постоянно, но на один вечер действо распространится еще и на Амстердам и Неймеген. Формула фестивальных концертов выглядит так: каждый день три коллектива играют по сорокаминутному сету. В вечер открытия, 23 декабря на сцену концертного зала Paradox выйдут ансамбль Hammond Sandwich, где ван Кеменаде играет с Карло де Вийсом, Арно Крийгером, Крисом Стриком и Гереном Думерником, российское трио, в котором отец и сын Винцкевичи, известные музыканты из Курска, саксофонист и пианист, объединились с виолончелистом Борисом Андриановым, а также ансамбль из 12 музыкантов De Raad Van Toezicht. На следующий день тем же составом музыканты переедут в Неймеген и сыграют свои программы там. После Рождества фестиваль возобновится 27 декабря. Сразу два концерта: в Тилбурге пройдет вечер итальянского джаза с участием XY Quartet Николы Фаццини и Алессандро Федриго, пианиста Антонелло Салиса и квинтета Франческо Диодати Yellow Squeed. В этот же вечер в главном джазовом зале Амстердама Бимхейс Пауль ван Кеменаде сыграет уже в составе Podium Trio, где его альт-саксофон будет вести диалог с тромбоном Вольтера Вербоса и гитарой Яна Куйпера. Кроме них амстердамцы увидят Леонида и Ника Винцкевичей с Борисом Андриановым и еще одно, уже голландское, трио Einzelganger.

Возвратившись в Тилбург, фестиваль 28 декабря продолжится вечером польского джаза с участием квартета Kamas Formula, пианиста Кшиштофа Кобылиньского и квинтета Laboratorium, а завершится 29 декабря сначала новой программой ван Кеменаде и его старого партнера Стевко Буша, а уже вечером - выступлением немецкого дуэта Герд Дудек – Штефан Хайдманн, ансамбля Cappella Pratensis c Sanne Rambags и Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

И еще одно событие украсит Stranger than Paranoia – 2018. 23 декабря – премьера нового альбома Пауля ван Кеменаде, который получил название … ну конечно же! - Stranger than Paranoia.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды
музыкальный стиль
авангард, кроссовер
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