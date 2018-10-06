Satchmo Award для Шейлы Джордан

12 октября 2018 года в историческом зале Alhambra Ball Room в нью-йоркском Гарлеме состоится церемония вручения Satchmo Award – специальной награды, учрежденной Фонлом джазового образования имени Луиса Армстронга. Эта награда вручается уже в восьмой раз и ее новым рауреатом стала замечательная джазовая певица Шейла Джордан (Sheila Jordan).



Президент Фонда Стенли Крауч сказал в этой связи: «Обладатели Satchmo Award отбираются исходя из их важного и продолжительного по времени вклада в мир музыки и джазового образования. Они отражают дух Луиса Армстронга и его вдохновляющей веры в силу языка музыки, способного делать наш мир лучше. Мисс Джордан олицетворяет все, что связано с этой престижной наградой!»



Церемония завершится концертом с участием Queens College Jazz Orchestra с Антонио Хартом под руководством Майкла Моссмэна. К ним, конечно же, присоединится и сама Шейла Джордан. Выдающаяся исполнительница бопа встанет таким образом в один ряд с Бесси Смит и Билли Холидэй – великими вокалистками, блиставшими на сцене «Альгамбры».



Леонид АУСКЕРН