На родине Джанго



Великий джазовый гитарист Джанго Рейнхардт появился на свет в 1910 году в маленькой бельгийской деревушке Либерши. Она и сегодня не слишком велика, но для поклонников таланта Джанго и цыганского джаза в целом это место связано не только с местом рождения гитариста но и с прекрасным фестивалем Django @ Liberchies, который проходит здесь ежегодно в мае. Впервые фестиваль был организован в 2003 году, в год 50 летия со дня смерти Рейнхардта, и его вовсе не собирались делать регулярным. Но праздник музыки на родине Джанго имел столь большой успех, что, как сегодня кажется, другого решения просто не могло быть.



За прошедшие годы Django @ Liberchies «оброс» цклым рядом дополнительных мероприятий. В Либерши сегодня существует музей Джанго, уже пять лет проводится двухступенчатый конкурс (группы и исполнители присылают организаторам свои записи, и победитель получает пропуск на большую фестивальную сцену), проводится мультикультурный марафон Djang'Off и так далее. Но главное место остается, конечно, за концертной программой.



В этом году Django @ Liberchies проходит с 25 по 27 мая. В Либерши выступят такие музыканты, как гитарист Вавау Адлер из Германии, один из крупнейших современных интерпретаторов музыки Джанго, вместе с квартетом скрипача Сандро Роя, ансамбль цыганского джаза Swing 007 из Барселоны, французская струнная группа The Fingers of Man., биг-бэнд Хермана Литтла, французский гитарист Роман Вуллемин со своим квартетом, знаменитый цыганский гитарист Самсон Шмитт, представитель большого семейства музыкантов, в компании со скрипачом Йоахимом Янелло и трубачом Йоханом Дюпоном и другие музыканты.



Леонид АУСКЕРН



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Бельгия

музыкальный стиль

цыганский джаз Расскажи друзьям:





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