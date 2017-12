Трибьют Элмору Джеймсу



Элмор Джеймс (1918-1963) был крупнейшим блюзменом своего поколения. Его называли «королем слайд-гитары». Звучание своего бэнда он полностью электрифицировал еще в 1939 году. К сожалению, Джеймс умер совсем молодым, в 45 лет, от сердечного приступа и не застал эпохи возрождения интереса к блюзу, начавшейся в конце 60-х. Но его творчество, оставшееся связующим звеном между поколением блюзменов типа Роберта Джонсона и в полной мере испытавших все прелести блюз-ривайвл Мадди Уотерса или Хаулин Вулфа. Элмор Джеймс служил образцом для многих – включая и Джими Хендрикса. Он был не только блистательным электрогитаристом, но и классным блюзовым певцом и сочинителем песен.



Именно творческое наследие Элмора Джеймса легло в основу альбома-трибьюта Strange Angels: In Flight With Elmore James, который выходит в свет в день столетия со дня рождения Элмора Джеймса – 26 января 2018 года на лейбле Sylvan Songs Records. Продюсер Марко Джиовино, работавший ранее с Робертом Плантом, Норой Джонс, Томом Джонсом, собрал в этом трибьюте звездную команду исполнителей разных направлений, от блюза и американы до кантри и поп-музыки. Среди исполнителей песен Элмора Джеймса можно найти имена Кеба Мо, Билли Гиббонса, Тома Джонса, Родни Крауэлла. Один из двенадцати треков, финальный Bobby's Rock, звучит в исполнении Broomdusters, ансамбля Элмора, в варианте последнего работавшего с ним состава. Марко Джиовино тоже играл в нем на ударных. В целом же список треков альбома и ведущих исполнителей выглядит так:



Сan't Stop Lovin' You - Elayna Boynton

Person to Person - Bettye LaVette

Shake Your Money Maker - Rodney Crowell

Done Somebody Wrong - Tom Jones

Mean Mistreatin' Mama - Warren Haynes w/ Billy Gibbons & Mickey Raphael

Dust My Broom - Deborah Bonham

It Hurts Me Too - Jamey Johnson

Strange Angels - Shelby Lynne & Allison Moorer

Look On Yonder Wall - Keb Mo'

My Bleeding Heart - Mollie Marriott

Hawaiian Boogie - Chuck E. Weiss

Dark and Dreary - Addi McDaniel

Bobby's Rock - Elmore's Latest Broomdusters



Леонид Аускерн



