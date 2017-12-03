Трибьют Элмору Джеймсу

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Трибьют Элмору Джеймсу

03.12.2017


Трибьют Элмору Джеймсу
Элмор Джеймс (1918-1963) был крупнейшим блюзменом своего поколения. Его называли «королем слайд-гитары». Звучание своего бэнда он полностью электрифицировал еще в 1939 году. К сожалению, Джеймс умер совсем молодым, в 45 лет, от сердечного приступа и не застал эпохи возрождения интереса к блюзу, начавшейся в конце 60-х. Но его творчество, оставшееся связующим звеном между поколением блюзменов типа Роберта Джонсона и в полной мере испытавших все прелести блюз-ривайвл Мадди Уотерса или Хаулин Вулфа. Элмор Джеймс служил образцом для многих – включая и Джими Хендрикса. Он был не только блистательным электрогитаристом, но и классным блюзовым певцом и сочинителем песен.

Именно творческое наследие Элмора Джеймса легло в основу альбома-трибьюта Strange Angels: In Flight With Elmore James, который выходит в свет в день столетия со дня рождения Элмора Джеймса – 26 января 2018 года на лейбле Sylvan Songs Records. Продюсер Марко Джиовино, работавший ранее с Робертом Плантом, Норой Джонс, Томом Джонсом, собрал в этом трибьюте звездную команду исполнителей разных направлений, от блюза и американы до кантри и поп-музыки. Среди исполнителей песен Элмора Джеймса можно найти имена Кеба Мо, Билли Гиббонса, Тома Джонса, Родни Крауэлла. Один из двенадцати треков, финальный Bobby's Rock, звучит в исполнении Broomdusters, ансамбля Элмора, в варианте последнего работавшего с ним состава. Марко Джиовино тоже играл в нем на ударных. В целом же список треков альбома и ведущих исполнителей выглядит так:

Сan't Stop Lovin' You - Elayna Boynton
Person to Person - Bettye LaVette
Shake Your Money Maker - Rodney Crowell
Done Somebody Wrong - Tom Jones
Mean Mistreatin' Mama - Warren Haynes w/ Billy Gibbons & Mickey Raphael
Dust My Broom - Deborah Bonham
It Hurts Me Too - Jamey Johnson
Strange Angels - Shelby Lynne & Allison Moorer
Look On Yonder Wall - Keb Mo'
My Bleeding Heart - Mollie Marriott
Hawaiian Boogie - Chuck E. Weiss
Dark and Dreary - Addi McDaniel
Bobby's Rock - Elmore's Latest Broomdusters

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный блюз
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
03.03.2017Новый трибьют Blues Brothers
17.08.2016Трибьют The Blues Brothers - Биг-бэнд МГИК, Александр Гуреев и Гия Дзагнидзе
25.04.2016Трибьют The Blues Brothers в клубе ДуровЪ
06.12.2014Оригинальный трибьют Джону Леннону
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com