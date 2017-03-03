Новый трибьют Blues Brothers



«The Blues Brothers» - «Братья Блюз» - легендарный фильм Джона Лэндиса с участием Джеймса Брауна, Рэя Чарльза, Джона Ли Хукера, Ареты Франклин и др. В 1980 году, после выхода на экраны этого фильма, в США, Европе и даже в России – начался настоящий блюзовый бум! Музыкальная комедия с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши в главных ролях – мгновенно приобрела культовый статус. Тёмные очки и строгий костюм. Фирменная походка и отточенные жесты. Безупречное чувство ритма и, разумеется, первоклассный блюз. Всё это - яркие составляющие фирменного стиля Братьев Блюз.



Музыканты коллектива Original Blues Brothers Band, которые снимались в этом фильме, осенью 2014 года феерически выступили в Московском Доме Музыки. Для исполнения популярной композиции «Sweet Home Chicago» они пригласили в качестве солиста Александра Гуреева, который в разные годы сотрудничал с музыкантами этого коллектива.



Биг-бэнд МГИК представляет программу, посвященную этому фильму, творчеству знаменитых блюзменов, и блюзу в целом!



Биг-бэнд Московского Государственного института культуры существует более 20 лет.

За это время коллектив неоднократно становился лауреатом международных и российских джазовых конкурсов и фестивалей – в том числе «Гнесин Джаз», «Рояль в Джазе», «Весенний Джаз» и т.п. В настоящее время коллективом руководит саксофонист Александр Гуреев.



Александр Гуреев – широко известный в нашей стране саксофонист, аранжировщик и композитор, идеально владеющий стилистикой как современного, так и традиционного джаза. Александр - один из самых востребованных саксофонистов современной российской джазовой сцены. Он является участником и призером множества музыкальных конкурсов и лауреатом джазовых фестивалей в России и зарубежом. Его выступления проходят в Финляндии, Израиле, Норвегии, Кубе, Италии, Франции, Армении, Германии, Украине и т.д. Он выступает с зарубежными звездами джаза, пишет свои собственные композиции, принимает участие в записи музыки ко многим отечественным фильмам и сериалам.



Гия Дзагнидзе (вокал, гитара) – один из самых известных блюзменов России. Сейчас его называют «королем московского блюза». Все, для кого блюз – это настоящее проявление музыкального вкуса, кто действительно является его ценителем, знают группу Modern Blues Band и ее лидера Гию Дзагнидзе. Но даже непосвященным в магию блюза этот коллектив известен благодаря записанному в 2006 году саундтреку к фильму «Блюз опадающих листьев». Репертуар Гии Дзагнидзе составляют оригинальные интерпретации блюзовых стандартов, классические произведения в стиле соул и рок, а также авторские композиции, созданные в лучших традициях джаз и рок музыки.



21 марта (вторник) 2017



Трибьют "The BLUES BROTHERS"



Биг-бэнд Московского Государственного института культуры

под руководством

Александра Гуреева (саксофон),



а также Надежда Толстая (вокал),

Гия Дзагнидзе (вокал, гитара)



в проекте Jazz in Motion

в клубе «ДуровЪ»



Адрес клуба «Дуровъ»: Москва, ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)



музыкальный стиль

современный блюз

страна

Россия

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