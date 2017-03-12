Stereoforum Videopoetry в минском Café Hraj

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Stereoforum Videopoetry в минском Café Hraj

12.03.2017


Stereoforum Videopoetry в минском Café Hraj
17 марта 2017 года в минском Café Hraj (Интернациональная 33) – актуальная видеопоэзия в сопровождении легендарных импровизаторов. Angie Siveria (Анжела Богаченко) – Украина и Baisan (Алесь Плотка) – Беларусь VS Владислав Бубен и Леонид Нарушевич. Презентация украинской видеопоэзии и инициативы Poetry Mail.

Трио Buben / Naruszewicz / Baisan недавно представило альбом Bulbahuana. Бубен – основатель ряда музыкальных направлений, один из отцов белорусской электронной сцены, Baisan – характерный выходец из гомельского андеграунда, поэт, переводчик и криэйтор, лауреат и дипломант белорусских литпремий, Леонид Нарушевич – авангардный музыкант, признанный мастер интуитивной импровизации. Бубен и Baisan издали два альбома цифровой поэзии - Iamb'n'bass и Skweee Belarus, а Нарушевич сыграл сотни импровизационных концертов.

Angie Siveria – участница разных литературных, кино- и видеопоэтических фестивалей, среди которых «Батискаф», «Zebra», «CYCLOP», «Джаз Коктебель», «Волошинський вересень 2013/2014», фестиваль Арсения и Андрея Тарковских, «Дні українського кіно в Іспанії», «Книжковий Арсенал», «ГогольFest 2014», кинофестиваль «Молодість».

музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь, Украина
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
24.10.20161 декабря "Барабанный бит" возвращается в Минск
27.03.2016Jazz Ecumenica в Минске
16.10.2015«Этно-парадигма» в Художественном музее в Минске
20.06.2015Banker Party в Минске
02.05.2015Альтернативный день радио в Минске
16.04.2015"Ренессанс" даст концерт в Минске
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com