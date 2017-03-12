Stereoforum Videopoetry в минском Café Hraj

17 марта 2017 года в минском Café Hraj (Интернациональная 33) – актуальная видеопоэзия в сопровождении легендарных импровизаторов. Angie Siveria (Анжела Богаченко) – Украина и Baisan (Алесь Плотка) – Беларусь VS Владислав Бубен и Леонид Нарушевич. Презентация украинской видеопоэзии и инициативы Poetry Mail.



Трио Buben / Naruszewicz / Baisan недавно представило альбом Bulbahuana. Бубен – основатель ряда музыкальных направлений, один из отцов белорусской электронной сцены, Baisan – характерный выходец из гомельского андеграунда, поэт, переводчик и криэйтор, лауреат и дипломант белорусских литпремий, Леонид Нарушевич – авангардный музыкант, признанный мастер интуитивной импровизации. Бубен и Baisan издали два альбома цифровой поэзии - Iamb'n'bass и Skweee Belarus, а Нарушевич сыграл сотни импровизационных концертов.



Angie Siveria – участница разных литературных, кино- и видеопоэтических фестивалей, среди которых «Батискаф», «Zebra», «CYCLOP», «Джаз Коктебель», «Волошинський вересень 2013/2014», фестиваль Арсения и Андрея Тарковских, «Дні українського кіно в Іспанії», «Книжковий Арсенал», «ГогольFest 2014», кинофестиваль «Молодість».

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