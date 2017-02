Князь Мышкин в "Кніжнай Шафе"





В состав этой необычной известной минской группы входят Леонид Нарушевич (гитара) и Андрей Шарро (компьютерная обработка). Музыканты участвовали в многочисленных концертах и фестивалях по городу Минску и за его пределами, приглашая таких же многочисленных музыкантов - своих и зарубежных - и создавая невообразимые по звуку и состоянию композиции.



Приглашаем вас поглядеть и послушать космос звучаний и тоновых переплётов, которые прямо на ваших глазах будут заплетать в косички виртуозные музыканты.



Итак, 25 февраля, 17.00.

"Кніжная Шафа", пр-т Дзержинского, 9 (вход со двора возле подъезда №5).



Записывайтесь по телефонам, чтобы мы могли знать количество гостей: +375(17)234-48-64, Vel.: +375(29)645-20-55



Огромнейший список тех, кто когда-либо присоединялся или всё ещё присоединяется к Князю Мышкину, поразит вас своей длиной и удивит и порадует, как порадует и количество фестивалей, принимавших этот фантасмагоричный гурт тёзки героя Достоевсого. Вот он этот список:



Yuri Vassiliev — piano

vova banker - komp

Vladimir Sivitskiy - piano

Valery Bashkov - bass guitar

Alexey Kuznetsov - percussion

Yuri Pavlovskiy - percussion

Andrey Brusinenko - bass guitar

Evgeny Khitryak - flute

Elis - saxophone

Evgeny Poleychuk - saxophone.

Viktar Siamashka - flute

vladimir kravchenko-dr

Festivals -

Artishok minsk 1992,

avanguard minsk -1993

Sirok-5 1993(moskow),

Skif-5(st.peterburg),

Siniy perec 1-10(minsk),

Alternativa(praga)2001

festival "World as mystery" Moscow ,

Grifomania 2 ,4 (minsk),

NO CULTURE WITHOUT SUBCULTURE-minsk 2004,

Spotkania Gospel & Jazz suwalki poland 2004,

Alternativa 19 Moscow 2005,

EEMC Music Fest(st.peterburg)2005

h-a-z-e fest 2007 minsk

UNSOUND FESTIVAL 2007,2008 minsk

festival"в конце концов" Moscow 2007

fest new time soligorsk 2007

baltic prog fest litva 2008

unsound-4 2008

mamont-2008

in touch 2009

rock-koronacia 2010

in touch 2010

Дах-Жах-XI

AUTUMN FOLK FEST

nefarmat 2010

in touch 2011

Belarus Sound Art in Poland Warsaw 2011

geometria moskow 2011

triko minsk 2011

-2012

grodno-jazz 2012

uzimki 2012

fest "aga" 2013

art pole 2013 Ukr

free fest 2013 Kiev, Ukr

Freedom Games June 08, 2014, Łódź, Poland

cinema festival listapad minsk 2014.2015

дах-28 2015

sixteenplus киев 2015

grodno jazz 2016

improleto 2016



музыкальный стиль

авангард

страна

Беларусь

