БНиЛ Рекордс приглашает на благотворительный музыкальный лейбл-пак
18.12.2018
БНиЛ Рекордс занимается поддержкой актуальной музыки — психоделический рок, стоунер рок, сладж и дум метал, всякая странная в меру экспериментальная музыка вроде Детиети, Бром и т.д.. Что-то вроде скромной меценатской деятельности по печати CD, цифровой публикации, организации концертов, промо-рассылок CD и цифры на рецензии... Наша основная цель — распространение музыки, которая нам нравится. Вся наша музыка доступна бесплатно вконтакте в любом качестве (mp3 320, flac, стрим) + есть возможность нас поддерживать через bandcamp и прочие цифровые платформы. Практически вся (были исключения) музыка вышла под лицензией Creative Commons Attribution (CC BY), т.е. музыка доступна для изменения и даже коммерческого использования... забирайте просто так и делайте мир лучше, но указывайте авторство и лицензию, таковы условия CC BY.
БНиЛ Рекордс и музыкальный портал The Grim Tower организовали благотворительный музыкальный “The Grim Lord's Experi-Metal Bundle”: можно много и дёшево купить релизы лейбла, 20% идёт фонду Prevent Cancer Foundation (поддерживает учёных в борьбе с онкологическими заболеваниями).
Благодаря этой подборке уже сейчас музыкантов услышали и поддержали более 300 человек.