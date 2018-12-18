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БНиЛ Рекордс приглашает на благотворительный музыкальный лейбл-пак

18.12.2018


БНиЛ Рекордс приглашает на благотворительный музыкальный лейбл-пак
БНиЛ Рекордс занимается поддержкой актуальной музыки — психоделический рок, стоунер рок, сладж и дум метал, всякая странная в меру экспериментальная музыка вроде Детиети, Бром и т.д.. Что-то вроде скромной меценатской деятельности по печати CD, цифровой публикации, организации концертов, промо-рассылок CD и цифры на рецензии... Наша основная цель — распространение музыки, которая нам нравится. Вся наша музыка доступна бесплатно вконтакте в любом качестве (mp3 320, flac, стрим) + есть возможность нас поддерживать через bandcamp и прочие цифровые платформы. Практически вся (были исключения) музыка вышла под лицензией Creative Commons Attribution (CC BY), т.е. музыка доступна для изменения и даже коммерческого использования... забирайте просто так и делайте мир лучше, но указывайте авторство и лицензию, таковы условия CC BY.

БНиЛ Рекордс и музыкальный портал The Grim Tower организовали благотворительный музыкальный “The Grim Lord's Experi-Metal Bundle”: можно много и дёшево купить релизы лейбла, 20% идёт фонду Prevent Cancer Foundation (поддерживает учёных в борьбе с онкологическими заболеваниями).

Благодаря этой подборке уже сейчас музыкантов услышали и поддержали более 300 человек.

The Grim Lord's Experi-Metal Bundle: https://groupees.com/experimetal

Послушать релизы лейбла можно тут: https://noname666.bandcamp.com

Для тех, кто предпочитает слушать Вконтакте подготовили специальный плейлист:

https://vk.com/audios-38395408?z=audio_playlist-38395408_83697519

Дэдлайн проекта - 20 декабря!

Антон Китаев


страна
Россия
музыкальный стиль
авангард
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