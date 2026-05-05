День джаза в Чикаго Пятнадцатый
Дата 30 апреля уже пятнадцать лет считается Международным днем джаза. В 2011-м году ЮНЕСКО объявила его таковым, и с тех пор ежегодное мероприятие охватило уже более миллиарда человек.
В нынешнем году почти в двух сотнях стран на всех континентах Земли в этот день состоялись более тысячи выступлений, самым грандиозным из которых стало финальное — концерт «Всех звезд» в знаменитом оперном театре Lyric Opera House в Чикаго, в котором поучаствовали более сорока всемирно известных артистов.
Праздник открылся посвящением богатому музыкальному наследию города-хозяина. Ди Ди Бриджуотер и Грегори Портер исполнили дуэт «The In-Crowd», посвященный легенде чикагского джаза Рэмси Льюису. Уроженец Чикаго Херби Хэнкок переосмыслил свой кроссовер-хит «Watermelon Man». Легенда чикагского блюза Бадди Гай вместе с Кристоном «Кингфишем» Ингрэмом исполнили получившую Грэмми «Damn Right, I've Got the Blues». Джейкоб Кольер завершил вступительную часть концерта композициями в честь Куинси Джонса, чья карьера сформировалась в Чикаго.
Вечер продолжился исполнением «Seems I'm Never Tired of Loving You» в сопровождении хора, новаторскими джазовыми композициями в хип-хоп-фьюжн сегменте, интерпретацией бразильской композиции «Antes de Ir» бразильской же певицей Биа Феррейрой. Прозвучал эксперимент Белы Флека, соединившего блюграсс, джаз-фьюжн и классические влияния. Дайана Ривз смогла передать элегантность произведений Дюка Эллингтона, а Курт Эллинг представил свинговую интерпретацию композиции Бобби Тиммонса.
Для окончания вечера приберегли букет легендарных джазовых произведений. Гонсало Рубалькаба исполнил динамичную версию «Caravan», за которой последовал «Summertime» Гершвина, а Маркус Миллер отдал дань уважения Майлзу Дэвису, сыграв его «Tutu». Завершился Международный день джаза-2026 традиционным «Imagine» Джона Леннона, заставившим публику в зале встать.