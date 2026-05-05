День джаза в Чикаго

Меню
Главная Новости О проекте Отправить запрос
Главная Новости О проекте, реклама Получить rss-ленту


стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
Главная » концерты » 2026

День джаза в Чикаго
Пятнадцатый

05.05.2026

Дата 30 апреля уже пятнадцать лет считается Международным днем джаза. В 2011-м году ЮНЕСКО объявила его таковым, и с тех пор ежегодное мероприятие охватило уже более миллиарда человек.

В нынешнем году почти в двух сотнях стран на всех континентах Земли в этот день состоялись более тысячи выступлений, самым грандиозным из которых стало финальное — концерт «Всех звезд» в знаменитом оперном театре Lyric Opera House в Чикаго, в котором поучаствовали более сорока всемирно известных артистов.

Праздник открылся посвящением богатому музыкальному наследию города-хозяина. Ди Ди Бриджуотер и Грегори Портер исполнили дуэт «The In-Crowd», посвященный легенде чикагского джаза Рэмси Льюису. Уроженец Чикаго Херби Хэнкок переосмыслил свой кроссовер-хит «Watermelon Man». Легенда чикагского блюза Бадди Гай вместе с Кристоном «Кингфишем» Ингрэмом исполнили получившую Грэмми «Damn Right, I've Got the Blues». Джейкоб Кольер завершил вступительную часть концерта композициями в честь Куинси Джонса, чья карьера сформировалась в Чикаго.

Вечер продолжился исполнением «Seems I'm Never Tired of Loving You» в сопровождении хора, новаторскими джазовыми композициями в хип-хоп-фьюжн сегменте, интерпретацией бразильской композиции «Antes de Ir» бразильской же певицей Биа Феррейрой. Прозвучал эксперимент Белы Флека, соединившего блюграсс, джаз-фьюжн и классические влияния. Дайана Ривз смогла передать элегантность произведений Дюка Эллингтона, а Курт Эллинг представил свинговую интерпретацию композиции Бобби Тиммонса.

Для окончания вечера приберегли букет легендарных джазовых произведений. Гонсало Рубалькаба исполнил динамичную версию «Caravan», за которой последовал «Summertime» Гершвина, а Маркус Миллер отдал дань уважения Майлзу Дэвису, сыграв его «Tutu». Завершился Международный день джаза-2026 традиционным «Imagine» Джона Леннона, заставившим публику в зале встать.
© 2012−2026 Jazz-квадрат
Сайт работает на платформе Nestorclub.com