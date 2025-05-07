Лауреаты и номинанты JJA Jazz Awards 2025

В Нью-Йорке объявлены имена новых лауреатов премии Ассоциации джазовых журналистов за 2025 год. Премия в этом году имеет особый характер: она вручалась уже в 30-й раз. Бессменный с 1994 года глава Ассоциации Говард Мандель отметил, что данная премия является старейшим в мире независимым опросом джазовых критиков. В этом году особенно много премий досталось ветеранам: 90-летний Джордж Коулмен удостоен премии за заслуги в джазе в течение всей жизни, 100-летний саксофонист Маршалл Аллен стал джазовым музыкантом года, записью года стал альбом The Sky Will Still Be There Tomorrow (Blue Note Records) 87-летнего Чарльза Ллойда и его квартета. Вновь лучшими в своих категориях стали Анат Коэн, Мэри Хальворсон и ряд других исполнителей. Весь список выглядит так:
Lifetime Achievement Award in Jazz
GEORGE COLEMAN
Tenor Saxophonist
Nominees: Joe Lovano, Wadada Leo Smith
Musician of the Year
MARSHALL ALLEN
NEA Jazz Master, saxophonist, multi-instrumentalist
Nominees: Lakecia Benjamin, Charles Lloyd, Tyshawn Sorey
Up & Coming Musician of the Year
ISAIAH COLLIER
Saxophonist, multi-instrumentalist
Nominees: Patricia Brennan, Zaccai Curtis, Sarah Hanahan
Composer of the Year
MYRA MELFORD
Composer, pianist
Nominees: Darcy James Argue, Vijay Iyer, Maria Schneider
Arranger of the Year
MARIA SCHNEIDER
Composer, large ensemble leader
Nominees: Darcy James Argue, John Beasley
Record of the Year
THE SKY WILL STILL BE THERE TOMORROW
Charles Lloyd (Blue Note Records)
Nominees: Poly Tropos/Of Many Turns, Steve Coleman (Pi Recordings); Cubop Lives!, Zaccai Curtis (Truth Records); Run the Gauntlet, Kris Davis (Pyroclastic Records); Walk a Mile in My Shoe, Orrin Evans and the Captain Black Big Band (Imani Records)
Historical Record of the Year
FORCES OF NATURE - LIVE AT SLUGS'
McCoy Tyner and Joe Henderson (Blue Note Records)
Nominees: The Carnegie Hall Concert, Alice Coltrane (Impulse! Records); Grande-Terre Roy Hargrove’s Crisol (Verve); Freedom Weaver, Sonny Rollins (Resonance Records)
Record Label of the Year
BLUE NOTE RECORDS
Nominees: Pi Recordings, Pyroclastic Records, Resonance Records, Sunnyside Records
Male Vocalist of the Year
KURT ELLING
Vocalist, songwriter
Nominees: Theo Bleckmann, José James, Michael Mayo, Gregory Porter
Female Vocalist of the Year
CÉCILE McLORIN SALVANT
Vocalist, songwriter
Nominees: Jazzmeia Horn, Samara Joy, Catherine Russell
Vocal Group of the Year
New York Voices
Nominees: säje, Take 6
Duo of the Year
CÉCILE McLORIN SALVANT, vocals and SULLIVAN FORTNER, piano
Nominees: Christian McBride and Edgar Meyer, Gonzalo Rubalcaba and Hamilton de Holanda, Wadada Leo Smith and Amina Claudine Myers
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