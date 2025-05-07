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Лауреаты и номинанты JJA Jazz Awards 2025

07.05.2025
Лауреаты и номинанты JJA Jazz Awards 2025

В Нью-Йорке объявлены имена новых лауреатов премии Ассоциации джазовых журналистов за 2025 год. Премия в этом году имеет особый характер: она вручалась уже в 30-й раз. Бессменный с 1994 года глава Ассоциации Говард Мандель отметил, что данная премия является старейшим в мире независимым опросом джазовых критиков. В этом году особенно много премий досталось ветеранам: 90-летний Джордж Коулмен удостоен премии за заслуги в джазе в течение всей жизни, 100-летний саксофонист Маршалл Аллен стал джазовым музыкантом года, записью года стал альбом The Sky Will Still Be There Tomorrow (Blue Note Records) 87-летнего Чарльза Ллойда и его квартета. Вновь лучшими в своих категориях стали Анат Коэн, Мэри Хальворсон и ряд других исполнителей. Весь список выглядит так:

Lifetime Achievement Award in Jazz

GEORGE COLEMAN

Tenor Saxophonist

Nominees: Joe Lovano, Wadada Leo Smith

Musician of the Year

MARSHALL ALLEN

NEA Jazz Master, saxophonist, multi-instrumentalist

Nominees: Lakecia Benjamin, Charles Lloyd, Tyshawn Sorey

Up & Coming Musician of the Year

ISAIAH COLLIER

Saxophonist, multi-instrumentalist

Nominees: Patricia Brennan, Zaccai Curtis, Sarah Hanahan

Composer of the Year

MYRA MELFORD

Composer, pianist
Nominees: Darcy James Argue, Vijay Iyer, Maria Schneider

Arranger of the Year

MARIA SCHNEIDER

Composer, large ensemble leader

Nominees: Darcy James Argue, John Beasley

Record of the Year

THE SKY WILL STILL BE THERE TOMORROW
Charles Lloyd (Blue Note Records)

Nominees: Poly Tropos/Of Many Turns, Steve Coleman (Pi Recordings); Cubop Lives!, Zaccai Curtis (Truth Records); Run the Gauntlet, Kris Davis (Pyroclastic Records); Walk a Mile in My Shoe, Orrin Evans and the Captain Black Big Band (Imani Records)

Historical Record of the Year

FORCES OF NATURE - LIVE AT SLUGS'
McCoy Tyner and Joe Henderson (Blue Note Records)

Nominees: The Carnegie Hall Concert, Alice Coltrane (Impulse! Records); Grande-Terre Roy Hargrove’s Crisol (Verve); Freedom Weaver, Sonny Rollins (Resonance Records)

Record Label of the Year

BLUE NOTE RECORDS

Nominees: Pi Recordings, Pyroclastic Records, Resonance Records, Sunnyside Records

Male Vocalist of the Year

KURT ELLING

Vocalist, songwriter

Nominees: Theo Bleckmann, José James, Michael Mayo, Gregory Porter

Female Vocalist of the Year

CÉCILE McLORIN SALVANT

Vocalist, songwriter

Nominees: Jazzmeia Horn, Samara Joy, Catherine Russell

Vocal Group of the Year

New York Voices

Nominees: säje, Take 6

Duo of the Year

CÉCILE McLORIN SALVANT, vocals and SULLIVAN FORTNER, piano

Nominees: Christian McBride and Edgar Meyer, Gonzalo Rubalcaba and Hamilton de Holanda, Wadada Leo Smith and Amina Claudine Myers

Mid-Size Ensemble of the Year

ARTEMIS

Bandmembers: Noriko Ueda, Nicole Glover, Allison Miller, Renee Rosnes, Ingrid Jensen

Nominees: Vijay Iyer Trio, Charles Lloyd Quartet, Branford Marsalis Quartet, Matt Wilson’s Good Trouble

Large Ensemble of the Year

MARIA SCHNEIDER ORCHESTRA

Nominees: Darcy James Argue’s Secret Society, Sun Ra Arkestra

Trumpeter of the Year

AMBROSE AKINMUSIRE

Trumpeter, composer

Nominees: Dave Douglas, Brian Lynch, Wadada Leo Smith

Trombonist of the Year

STEVE TURRE

Trombonist, composer, educator

Nominees: Steve Davis, Michael Dease, Ryan Keberle

Brass Specialist of the Year

BOB STEWART

Tuba player, educator

Nominees: Jose Davila (tuba and trombone), Marcus Rojas (tuba), William Roper (tuba)

Alto Saxophonist of the Year

IMMANUEL WILKINS

Saxophonist, composer, arranger

Nominees: Lakecia Benjamin, Steve Coleman, Charles McPherson, Miguel Zenón

Tenor Saxophonist of the Year

JOE LOVANO

Saxophonist, multi-instrumentalist, composer, producer
Nominees: Isaiah Collier, James Brandon Lewis, Charles Lloyd, Chris Potter

Baritone Saxophonist of the Year

JAMES CARTER

Saxophonist, multi-instrumentalist, composer

Nominees: Alex Harding, Brian Landrus, Scott Robinson, Gary Smulyan

Soprano Saxophonist of the Year

BRANFORD MARSALIS

Saxophonist, composer, bandleader
Nominees: Jane Ira Bloom, Jane Bunnett, Jon Irabagon, Sam Newsome

Multiple Reeds Player of the Year

CHRIS POTTER

Saxophonist, composer, bandleader

Nominees: Roscoe Mitchell, Scott Robinson

Clarinetist of the Year

ANAT COHEN

Clarinetist, saxophonist, bandleader
Nominees: Ben Goldberg, Mike McGinnis, Ken Peplowski, Jason Stein

Flutist of the Year

NICOLE MITCHELL

Flutist, composer, educator

Nominees: Jamie Baum, Charles Lloyd, Elena Pinderhughes

Guitarist of the Year

MARY HALVORSON

Guitarist, composer, ensemble leader
Nominees: Peter Bernstein, Bill Frisell, Julian Lage, Pat Metheny

Strings Player of the Year

TOMEKA REID

Cellist, composer, educator
Nominees: Regina Carter, Mark Feldman, Jenny Scheinman, Brandee Younger

Pianist of the Year

KENNY BARRON

Pianist, composer, bandleader
Nominees: Kris Davis, Brad Mehldau, Jason Moran, Renee Rosnes, Matthew Shipp

Keyboardist of the Year

HERBIE HANCOCK

Pianist, keyboardist, bandleader, composer, educator, chairman of Herbie Hancock Institute of Jazz, UNESCO Goodwill Ambassador
Nominees: Brian Charette James Francies, Robert Glasper, Craig Taborn

Bassist of the Year

LINDA MAY HAN OH

Bassist, composer, educator
Nominees: Ron Carter, Christian McBride, William Parker, John Patitucci

Electric Bassist of the Year

JOHN PATITUCCI

Bassist, guitarist, composer

Nominees: Stanley Clarke, Christian McBride, Marcus Miller, Meshell Ndegeocello

Percussionist of the Year

KAHIL EL'ZABAR

Percussionist, multi-instrumentalist, composer, arranger, ensemble leader
Nominees: Cyro Baptista, Hamid Drake, Pedrito Martinez

Mallet Percussionist

PATRICIA BRENNAN

Vibraphonist, percussionist, composer
Nominees: Sasha Berliner, Joe Locke, Joel Ross, Warren Wolf

Drummer of the Year

BRIAN BLADE

Drummer, composer, singer-songwriter
Nominees: Johnathan Blake, Terri Lyne Carrington, Eric Harland, Billy Hart, Allison Miller, Tyshawn Sorey, Nasheet Waits, Matt Wilson

Player of Instruments Rare in Jazz

SUSAN ALCORN

Pedal steel guitarist, composer

Nominees: Bela Fleck, banjo; Richard Galliano, accordion; Grégoire Maret, harmonica; Gary Versace, accordion

Player of Instruments Rare in Jazz

VAL JEANTY

Electronic music composer, turntablist

Nominees: Rob Mazurek, Craig Taborn

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США


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