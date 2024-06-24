Москва, Питер и еще 14 городов

Сотрудничеством армянских джазменов с зарубежными, а тем более, российскими музыкантами, любителей джаза не удивить. Представители армянского джаза, особенно в последние пару лет, достаточно часто и активно появляются на джазовых сценах российских городов. Выезжают на Запад и Восток, играя с тамошними джазменами и не менее часто принимают гостей в Ереване. Но чаще всего это бывают фестивали или разовые выступления на сцене какого-нибудь клуба. А вот туры, да еще такие продолжительные, в ходе которых армянский музыкант будет выступать и с западными и российскими музыкантами – редкость. Да еще какая.
Речь о почти двухмесячном туре по российским городам армянского пианиста Самвела Гаспаряна. Главными действующими лицами тура будут пианист Самвел Гаспарян и восходящая звезда британского джаза певица Эмма Смит. Они выступят в 16 городах России и дадут в общей сложности около 25 концертов. В некоторых городах они выступят дважды – Ростов, Владивосток, Калининград, а в Москве и Санкт-Петербурге даже трижды. Их можно будет слышать как на фестивалях, на концертных филармонических сценах, так и в клубах. Ну, и, естественно, тур закончится в Ереване. В каждом городе к ним будут присоединятся российские музыканты, уроженцы этих городов. Так, в Москве с ними будут играть участники знаменитогоLRKTrio- Игнат Кравцов (ударные) и Антон Ревнюк (бас). А вот в Калининграде на Kaliningrad City Jazz Festival Самвел Гаспарян выступит уже в качестве лидера и участникаGlobalJazzTriofeaturingArielBringuez. Это кубинцы Гастон Джойя (контрабас), Родни Баррето (барабаны), Ариэль Брингус (тенор саксофон). Эти музыканты – участники нынешнего состава знаменитого коллектива IRAKERE, возглавляемого Чучо Вальдесом. За запись альбома "TributeToIrakere:LiveInMarciac" -2016, они в составе ансамбля получили «Грэмми» в номинации «Best Latin Jazz Album». Один концерт они отыграют в качестве аккомпаниаторов певице, а вот второй будет уже чисто инструментальным.
Самвел Гаспарян на сегодняшний день один из лучших армянских пианистов. В очень молодом возрасте он стал участником Государственного джаз-оркестра Армении. Затем была практика в США. По возвращении на родину, он активно включился в джазовую жизнь Армении. Затем наступил период жизни и работы в ОАЭ, где выступал и записал с коллегами альбомTIMEв составеARSTrio(index.pl?act=PRODUCT&id=4182). Но жизнь за пределами родины для него оказалась неприемлемой и он вновь возвращается. Много гастролирует, выступает в качестве солиста и участника других местных коллективов. Этот период своей жизни и творчества он отмечает новым альбомом, записанным с армянскими музыкантами - «MorningInYerevan» (index.pl?act=PRODUCT&id=5179). Ну, и наконец, в 2023 году он выпускает альбом-трибьют Чику Кориа «One For Chick». На сей раз его партнерами по записи выступают кубинские музыканты, упомянутые выше. С ними он плотно сотрудничает уже несколько последних лет.
С Эммой Смит Самвел познакомился во время своих поездок и предложил ей некую коллаборацию. Отыграв вместе несколько концертов за рубежом, они решились на большой совместный тур. И несмотря на то, что Гаспарян в данном туре будет чаще играть роль аккомпаниатора, он сумеет продемонстрировать свои способности в области свинга и традиционного джаза. А вот его авторские композиции это настоящийcontemporaryjazzc элементами фьюжна и фанка. И их также сможет услышать российская публика. Певицу и пианиста услышат любители джаза в Москве, Питере, Владивостоке, Калининграде, Тольятти. Самаре, Ростове, Перми, Кисловодске, Нижнем Новгороде, Суздале, Екатеринбурге, Томске, Новосибирске, Барнауле и Хабаровске. Не забыть бы и Ереван