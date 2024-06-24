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Главная » концерты » концерты 2024 года

Москва, Питер и еще 14 городов

24.06.2024
Москва, Питер и еще 14 городов


Сотрудничеством армянских джазменов с зарубежными, а тем более, российскими
музыкантами, любителей джаза не удивить. Представители армянского джаза, особенно в
последние пару лет, достаточно часто и активно появляются на джазовых сценах российских
городов. Выезжают на Запад и Восток, играя с тамошними джазменами и не менее часто
принимают гостей в Ереване. Но чаще всего это бывают фестивали или разовые выступления
на сцене какого-нибудь клуба. А вот туры, да еще такие продолжительные, в ходе которых
армянский музыкант будет выступать и с западными и российскими музыкантами – редкость.
Да еще какая.


Речь о почти двухмесячном туре по российским городам армянского пианиста Самвела
Гаспаряна. Главными действующими лицами тура будут пианист Самвел Гаспарян и
восходящая звезда британского джаза певица Эмма Смит. Они выступят в 16 городах России и
дадут в общей сложности около 25 концертов. В некоторых городах они выступят дважды –
Ростов, Владивосток, Калининград, а в Москве и Санкт-Петербурге даже трижды. Их можно
будет слышать как на фестивалях, на концертных филармонических сценах, так и в клубах. Ну,
и, естественно, тур закончится в Ереване. В каждом городе к ним будут присоединятся
российские музыканты, уроженцы этих городов. Так, в Москве с ними будут играть участники
знаменитого LRK Trio - Игнат Кравцов (ударные) и Антон Ревнюк (бас). А вот в
Калининграде на Kaliningrad City Jazz Festival Самвел Гаспарян выступит уже в качестве
лидера и участника Global Jazz Trio featuring Ariel Bringuez. Это кубинцы Гастон Джойя
(контрабас), Родни Баррето (барабаны), Ариэль Брингус (тенор саксофон). Эти музыканты –
участники нынешнего состава знаменитого коллектива IRAKERE, возглавляемого Чучо
Вальдесом. За запись альбома "Tribute To Irakere: Live In Marciac" -2016, они в составе
ансамбля получили «Грэмми» в номинации «Best Latin Jazz Album». Один концерт они
отыграют в качестве аккомпаниаторов певице, а вот второй будет уже чисто инструментальным.


Самвел Гаспарян на сегодняшний день один из лучших армянских пианистов. В
очень молодом возрасте он стал участником Государственного джаз-оркестра Армении. Затем
была практика в США. По возвращении на родину, он активно включился в джазовую жизнь
Армении. Затем наступил период жизни и работы в ОАЭ, где выступал и записал с коллегами
альбом TIME в составе ARS Trio (index.pl?act=PRODUCT&id=4182). Но
жизнь за пределами родины для него оказалась неприемлемой и он вновь возвращается. Много
гастролирует, выступает в качестве солиста и участника других местных коллективов. Этот
период своей жизни и творчества он отмечает новым альбомом, записанным с армянскими
музыкантами - «Morning In Yerevan» (index.pl?act=PRODUCT&id=5179). Ну,
и наконец, в 2023 году он выпускает альбом-трибьют Чику Кориа «One For Chick». На сей раз
его партнерами по записи выступают кубинские музыканты, упомянутые выше. С ними он
плотно сотрудничает уже несколько последних лет.


С Эммой Смит Самвел познакомился во время своих поездок и предложил ей некую
коллаборацию. Отыграв вместе несколько концертов за рубежом, они решились на большой
совместный тур. И несмотря на то, что Гаспарян в данном туре будет чаще играть роль
аккомпаниатора, он сумеет продемонстрировать свои способности в области свинга и
традиционного джаза. А вот его авторские композиции это настоящий contemporary jazz c
элементами фьюжна и фанка. И их также сможет услышать российская публика.
Певицу и пианиста услышат любители джаза в Москве, Питере, Владивостоке,
Калининграде, Тольятти. Самаре, Ростове, Перми, Кисловодске, Нижнем Новгороде, Суздале,
Екатеринбурге, Томске, Новосибирске, Барнауле и Хабаровске. Не забыть бы и Ереван

Армен МАНУКЯН

(на фото слева направо :

Самвел Гаспарян (ф-но), Егор Крюковских (ударные), Эмма Смит (вокал), Олег Фомин (бас) )



стиль
джаз
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения, Великобритания, Россия
музыкальный стиль
фанк, фьюжн


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