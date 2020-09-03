Первый после карантина

В райском уголке Армении, высоко в горах, завершился джаз-фестиваль «TogetherForMusic», организованный ереванским джаз-клубом «Ulikhanyan» и ArmStrong Production. Трехдневный фестиваль, 28-30 августа, несмотря на заявленную изначально жанровую направленность, собрал десяток коллективов самых разных стилей и направлений. Фестиваль этот стал уникальным по двум причинам : 1.Это было первое крупное музыкальное мероприятие после страстей, вызванных пандемией коронавируса 2.Фестиваль проводился без какой-либо моральной или, тем более, материальной поддержки официальных структур республики и коммерческих компаний. Деньги на организацию и проведение собирали всем миром – от высокопрофессиональных музыкантов до рядовых любителей искусства.
Все концерты, презентации и выставки проходили на территории гостиничного комплекса «Aliq». Любители музыки приезжали из Еревана и других городов, кто-то оставался на все три дня в гостинице, чтобы иметь возможность принимать участие во всех акциях с начала и до конца. Популярный горнолыжный и климатический курорт, городок Цахкадзор (в переводе с армянского это означает «Ущелье цветов»), расположен в 50 км от столицы республики, и некоторые были вынуждены уезжать пораньше, чтобы не добираться домой ночью по извилистым горным дорогам.
Слух любителей музыки услаждали джазовые коллективы - трио Ваагна Айрепетяна, трио Самвела Гаспаряна, квартет Рафаэля Петросяна, Dialog Project, New Quintet, ArmStrong Dixie и другие. Но были и представители классической музыки, в лице легендарного струнного квартета «Комитас» и рок-музыки. А кроме того, состоялись и презентация музыковеда Риммы Тигранян о роли музыки в сегодняшней жизни, и выставки авангардных художников.
Весь фестиваль ArtFest Tsakhkadzor стал возможным благодаря успешно проведенной акции «TogetherForMusic» - «Мы можем сделать это вместе». Инициатива людей, преданных музыке стала сильнее потуг, предпринимаемых многими официальными органами страны.
Армен МАНУКЯН