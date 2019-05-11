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Главная » концерты » концерты 2019 года

Майк Уэстбрук представляет концерт Glad Day: песни на стихи Уильяма Блейка

стиль:
11.05.2019

Майк Уэстбрук представляет концерт Glad Day: песни на стихи Уильяма Блейка
Mike Westbrook Orchestra presents Glad Day: Settings of Poetry of William Blake

К двадцатилетию Культурного центра «ДОМ» – 22 мая 2019 г., 20:00 – 22:00

Впервые в России со своим септетом «Glad Day» выступит выдающийся британский джазовый композитор и пианист, офицер ордена Британской империи Майк Уэстбрук. Событие является частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Программа «Glad Day» посвящена творчеству великого английского поэта и художника Уильяма Блэйка. История Glad Day уходит корнями в самое начало 70-х, когда знаменитый сценарист Эдриан Митчелл заказал у Майка Уэстбрука музыку для посвящённого Блэйку мюзикла «Tyger», премьера которого состоялась в Королевском национальном театре Великобритании в 1971 году. Со временем песни на стихи Блэйка, исполняемые двумя выдающимися вокалистами – Филом Минтоном и Кейт Уэстбрук, – стали неотъемлемой частью репертуара Mike Westbrook Brass Band и других проектов Уэстбрука, а в 1980 году вышла легендарная пластинка «Bright as Fire» (группа для этого релиза назвалась The Westbrook Blake), полностью состоящая из песен на стихи Блэйка. «Bright as Fire» имела громадный успех и исполнялась живьём по всему миру от США до Австралии, свои версии песен Уэстбрука/Блэйка в середине 80-х записал даже Ван Моррисон. В 90-х Уэстбрук стал приглашать хор для концертов The Westbrook Blake, а уже в новом веке переназвал проект Glad Day (по названию одной из знаковых картин Уильяма Блэйка), также записав шесть новых композиций и изменив инструментальный состав группы.

В Москву Оркестр Уэстбрука приезжает в следующем составе:

Mike Westbrook – рояль

Kate Westbrook – вокал

Phil Minton – вокал

Chris Biscoe – саксофоны

Steve Berry – контрабас

Billy Thompson – скрипка

Karen Street – аккордеон.

В концерте также примет участие московский Ансамбль солистов iTerChorum – камерный хор Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных (художественный руководитель и дирижёр – Пётр Савинков).

Концерт Майка Уэстбрука также станет частью международного фестиваля, который проводится в КЦ «ДОМ» в честь его 20-летия. «ДОМ» был открыт в 1999 году и за время своей деятельности получил статус своеобразной Мекки мировой немейнстримовой музыки, уделяя внимание как ярким представителям авангарда, так и новой академической сцены.

Джазовый композитор Майк Уэстбрук

Майк Уэстбрук родился в 1936 году и собрал свою первую группу шестьдесят один год назад – в 1958-ом. Конечно, в первую очередь он известен как джазовый композитор, или композитор для импровизаторов, то есть тот, кто объединяет композицию и импровизацию в единое целое, неразрывно связывает спонтанность с организованностью и даёт возможность каждому из участников ансамбля выполнять собственные композиторские функции, лишь создавая и встраивая их в определённый музыкальный контекст. Не так уж много бэндлидеров в истории джаза занимались чем-то подобным; в этом ряду можно выделить величайшие имена прошлого: Дюк Эллингтон, Чарльз Мингус, Sun Ra… И станет понятно, что Майк Уэстбрук преуспел в той нише джазовой музыки, даже зайти на которую дано было очень немногим.

Путь Уэстбрука исключительно разнообразен, а сфера интересов невероятно широка: от ранних, не чурающихся фри-джаза работ до джаз-рока Solid Gold Cadillac и сверкающих медью каверов на Битлз в творческом наследии Уэстбрука можно выделить несколько характерных черт. Первое – он любит крупные составы. В 60-х были его Секстет и Concert Band (в разное время насчитывала от 8 до 12 музыкантов), в середине 70-х Brass Band, а также Оркестр Уэстбрука (16 и более участников), а также несколько джаз-кабаре-групп. Второе – весьма часто Уэстбрук обращается к творчеству великих поэтов и в целом вдохновляется современными литературой, танцем и живописью. Например, одно из лучших творений «Оркестра», тройной альбом «The Cortege», содержит песни на стихи Федерико Гарсии Лорки, Германа Гессе, Уильяма Блэйка и т.д. Ещё в 60-х Уэстбрук записывал свои версии «Девушки из Ипанемы», «Come Sunday» Эллингтона, «зонгов» Брехта и Вайля, а в конце 80-х выпустил великий альбом «Off Abbey Road»… Он писал музыку для мюзиклов о Уильяме Блэйке и Марке Твене, оперы по произведениям Сервантеса и Ондатже и многое, многое другое. Третье – его всегда окружали выдающиеся инструменталисты. Так, одним из первых и главных соратников Уэстбрука был ставший впоследствии весьма знаменитым саксофонист Джон Сёрман – один из ключевых артистов известнейшего джазового лейбла ECM Records. В ранних инкарнациях Mike Westbrook Concert Band играли такие крупные фри-джазовые музыканты, как тромбонист Пол Резерфорд, саксофонист Майк Осборн, контрабасист Гарри Миллер и т.д.

Но главные роли в музыкальном театре Уэстбрука отведены, безусловно, вокалистам. Ключевых певцов двое. Это Кейт Барнард, художница, поэтесса и актриса, впоследствии ставшая миссис Уэстбрук, не расстается с Уэстбруком начиная с блестящего альбома Mike Westbrook’s Brass Band «Plays «For the Record». И это великий, неподражаемый певец и трубач Фил Минтон, древний однокашник Уэстбрука, росший с ним в городке Торки на юге Англии. Рассказывать о Минтоне, как и о Уэстбруке, можно часами, но мы ограничимся лишь несколькими фактами. Как и Майк Уэстбрук, он начал свою музыкальную карьеру ещё в конце пятидесятых годов прошлого века. Фил приезжал с концертами ещё в СССР, в один из приездов он импровизировал с тувинскими шаманами, сидя в юрте. Он не был в России с 2009 года, а в прошлом году привёз в Москву и Санкт-Петербург своё новое трио с португальскими авангардными музыкантами.

Газета «Independent» в 1997 году писала о концерте The Westbrook Blake так: «Песни Уэстбрука на такие стихи Блейка, как «The Fields» и «I See Thy Form», – одни из лучших образцов британской музыки 20-го века – смелые, оптимистичные и вдохновенные […]. К окончанию концерта почти никто из зрителей не мог сдержать слёз счастья. […] Наконец, что-то нужно сделать с проблемой Фила Минтона. Он – огромная звезда, он должен – как Уте Лемпер или Паоло Конте – собирать залы вроде Королевского фестивального зала в Лондоне».


страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
авангард
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