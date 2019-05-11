Майк Уэстбрук представляет концерт Glad Day: песни на стихи Уильяма Блейка

|Джазовый композитор Майк Уэстбрук
Майк Уэстбрук родился в 1936 году и собрал свою первую группу шестьдесят один год назад – в 1958-ом. Конечно, в первую очередь он известен как джазовый композитор, или композитор для импровизаторов, то есть тот, кто объединяет композицию и импровизацию в единое целое, неразрывно связывает спонтанность с организованностью и даёт возможность каждому из участников ансамбля выполнять собственные композиторские функции, лишь создавая и встраивая их в определённый музыкальный контекст. Не так уж много бэндлидеров в истории джаза занимались чем-то подобным; в этом ряду можно выделить величайшие имена прошлого: Дюк Эллингтон, Чарльз Мингус, Sun Ra… И станет понятно, что Майк Уэстбрук преуспел в той нише джазовой музыки, даже зайти на которую дано было очень немногим.
Путь Уэстбрука исключительно разнообразен, а сфера интересов невероятно широка: от ранних, не чурающихся фри-джаза работ до джаз-рока Solid Gold Cadillac и сверкающих медью каверов на Битлз в творческом наследии Уэстбрука можно выделить несколько характерных черт. Первое – он любит крупные составы. В 60-х были его Секстет и Concert Band (в разное время насчитывала от 8 до 12 музыкантов), в середине 70-х Brass Band, а также Оркестр Уэстбрука (16 и более участников), а также несколько джаз-кабаре-групп. Второе – весьма часто Уэстбрук обращается к творчеству великих поэтов и в целом вдохновляется современными литературой, танцем и живописью. Например, одно из лучших творений «Оркестра», тройной альбом «The Cortege», содержит песни на стихи Федерико Гарсии Лорки, Германа Гессе, Уильяма Блэйка и т.д. Ещё в 60-х Уэстбрук записывал свои версии «Девушки из Ипанемы», «Come Sunday» Эллингтона, «зонгов» Брехта и Вайля, а в конце 80-х выпустил великий альбом «Off Abbey Road»… Он писал музыку для мюзиклов о Уильяме Блэйке и Марке Твене, оперы по произведениям Сервантеса и Ондатже и многое, многое другое. Третье – его всегда окружали выдающиеся инструменталисты. Так, одним из первых и главных соратников Уэстбрука был ставший впоследствии весьма знаменитым саксофонист Джон Сёрман – один из ключевых артистов известнейшего джазового лейбла ECM Records. В ранних инкарнациях Mike Westbrook Concert Band играли такие крупные фри-джазовые музыканты, как тромбонист Пол Резерфорд, саксофонист Майк Осборн, контрабасист Гарри Миллер и т.д.
Но главные роли в музыкальном театре Уэстбрука отведены, безусловно, вокалистам. Ключевых певцов двое. Это Кейт Барнард, художница, поэтесса и актриса, впоследствии ставшая миссис Уэстбрук, не расстается с Уэстбруком начиная с блестящего альбома Mike Westbrook’s Brass Band «Plays «For the Record». И это великий, неподражаемый певец и трубач Фил Минтон, древний однокашник Уэстбрука, росший с ним в городке Торки на юге Англии. Рассказывать о Минтоне, как и о Уэстбруке, можно часами, но мы ограничимся лишь несколькими фактами. Как и Майк Уэстбрук, он начал свою музыкальную карьеру ещё в конце пятидесятых годов прошлого века. Фил приезжал с концертами ещё в СССР, в один из приездов он импровизировал с тувинскими шаманами, сидя в юрте. Он не был в России с 2009 года, а в прошлом году привёз в Москву и Санкт-Петербург своё новое трио с португальскими авангардными музыкантами.
Газета «Independent» в 1997 году писала о концерте The Westbrook Blake так: «Песни Уэстбрука на такие стихи Блейка, как «The Fields» и «I See Thy Form», – одни из лучших образцов британской музыки 20-го века – смелые, оптимистичные и вдохновенные […]. К окончанию концерта почти никто из зрителей не мог сдержать слёз счастья. […] Наконец, что-то нужно сделать с проблемой Фила Минтона. Он – огромная звезда, он должен – как Уте Лемпер или Паоло Конте – собирать залы вроде Королевского фестивального зала в Лондоне».
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