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#Ночьпройдёт

22.06.2021


#Ночьпройдёт
Решение о переносе Ural Music Night утвердили на заседании оперативного штаба. Эпидемиологическая обстановка в области и в стране не позволяет провести «Уральскую Ночь Музыки» 25 июня.

Директор Ural Music Night, Евгений Горенбург, прокомментировал ситуацию с переносом: «Конечно, мы все волнуемся: за фестиваль, за музыкантов, за зрителей, которые едут с разных концов страны к нам, за партнеров. Непросто остановить работу такой циклопической махины за несколько дней до события: тут и подготовка 100 сцен, приезд артистов и экспертов, работа типографии, волонтеров, городских служб. Сейчас наша основная задача – сделать всё, чтобыUralMusicNight-2021 прошла именно в 2021 году. В прошлом году нашей команде организаторов единственным в мире удалось провести такой масштабный музыкальный фестиваль. Мы не отменяем «Ночь Музыки», а переносим, новая дата пока неизвестна, будем действовать исходя из эпидобстановки и распоряжений Роспотребнадзора. Спасибо всем, кто нас поддерживает и верит в нас».

Команда фестиваля уже начала работу с музыкантами, партнерами, площадками, техниками и другими специалистами по переносу мероприятия. Часть музыкальной конференции в течение лета организаторы планируют провести в формате онлайн-лекций. В Екатеринбурге уже начали демонтировать сцены.

«В Екатеринбург из других городов должны были прилететь больше полутысячи музыкантов, точнее 566, это не считая хедлайнеров, экспертов конференции и туристов, которые хотели стать зрителями. Сейчас, когда 100% объявлено о переносе, мы получаем большой отклик от музыкантов, зрителей, экспертов и партнеров, от друзей: все спрашивают, как помочь? Если вы действительно хотите нас поддержать: купите мерч, поддержите фестиваль через систему донатов, но лучше: лучше выберите музыкантов из других городов и отправьте им денежный донат. Можно через наше приложение или сайт, можно любым другим способом.

Если поддержать напрямую UralMusicNight (кнопка «Поддержать фестиваль» на нашем сайте), средства пойдут на помощь музыкантам, которые уже оплатили гостиницы, купили билеты на самолеты, поезда, некоторых новость застала уже в пути. Мы делаем все возможное, не унывайте, Ночь пройдет!» – говорит исполнительный директор фестиваля, Наталия Шмелькова.
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