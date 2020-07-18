TogetherForMusic

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

TogetherForMusic

18.07.2020


TogetherForMusic
Руководство ереванского джаз-клуба «Ulikhanyan» в сотрудничестве с маркетинговым агентством «Bressly» инициирует создание особой музыкальной площадки под открытым небом в столице Армении.

Клуб «Ulikhanyan» был создан в 2008 году джазовыми музыкантами-братьями пианистом Варданом и кларнетистом и композитором Мартином Улиханян. В 2019 году, после небольшого перерыва, клуб вновь открыл свои двери на новом месте и сейчас находится в самом центре Еревана. Клуб всегда был некой базой для развития армянской джазовой музыки. Это место, где начинались карьеры многих сегодня уже известных армянских музыкантов и условной лабораторией для молодых и уже для состоявшихся профессиональных музыкантов, которые называют его «Единственным настоящим джазовым клубом в Ереване».

По клубу «Ulikhanyan» можно определять джазовый пульс армянской столицы. За двенадцать лет своей деятельности клуб организовал множество музыкальных фестивалей и мастер-классов мировых музыкантов. В клубе прошли почти 3000 концертов с участием около 1000 музыкантов из разных стран.

В самый разгар музыкальной активности, COVID19 прервал активную деятельность музыкантов и владельцев клуба и нарушил все планы. Проведение ежедневных концертов стало невозможным. Чтобы поддержать джазовую жизнь в нормальном состоянии, владельцы клуба планируют создать для музыкантов и любителей музыки новую платформу под открытым небом. Это место (предполагается использовать для этих целей летний зал старейшего в Ереване кинотеатра «Москва») должно стать новым домом для музыки. Важная деталь – новая платформа будет доступна для музыкантов всех жанров музыки. Это поможет сохранить культуру концертов и само понятие «живой» музыки.

Музыканты и администрация клуба призвала всех, кому не безразлична идея поддержания музыкальной жизни в Ереване, помочь авторам идеи. Акция проходит под девизом «Мы можем сделать это вместе» - «TogetherForMusic»

Подробности о сборе пожертвований для клуба «Ulikhanyan» на сайте https://bit.ly/TogetherForMusic

Армен МАНУКЯН


стиль
джаз
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения
Расскажи друзьям:
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com