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TogetherForMusic







Клуб «Ulikhanyan» был создан в 2008 году джазовыми музыкантами-братьями пианистом Варданом и кларнетистом и композитором Мартином Улиханян. В 2019 году, после небольшого перерыва, клуб вновь открыл свои двери на новом месте и сейчас находится в самом центре Еревана. Клуб всегда был некой базой для развития армянской джазовой музыки. Это место, где начинались карьеры многих сегодня уже известных армянских музыкантов и условной лабораторией для молодых и уже для состоявшихся профессиональных музыкантов, которые называют его «Единственным настоящим джазовым клубом в Ереване».



По клубу «Ulikhanyan» можно определять джазовый пульс армянской столицы. За двенадцать лет своей деятельности клуб организовал множество музыкальных фестивалей и мастер-классов мировых музыкантов. В клубе прошли почти 3000 концертов с участием около 1000 музыкантов из разных стран.



В самый разгар музыкальной активности, COVID19 прервал активную деятельность музыкантов и владельцев клуба и нарушил все планы. Проведение ежедневных концертов стало невозможным. Чтобы поддержать джазовую жизнь в нормальном состоянии, владельцы клуба планируют создать для музыкантов и любителей музыки новую платформу под открытым небом. Это место (предполагается использовать для этих целей летний зал старейшего в Ереване кинотеатра «Москва») должно стать новым домом для музыки. Важная деталь – новая платформа будет доступна для музыкантов всех жанров музыки. Это поможет сохранить культуру концертов и само понятие «живой» музыки.



Музыканты и администрация клуба призвала всех, кому не безразлична идея поддержания музыкальной жизни в Ереване, помочь авторам идеи. Акция проходит под девизом «Мы можем сделать это вместе» - «TogetherForMusic»



Подробности о сборе пожертвований для клуба «Ulikhanyan» на сайте



Армен МАНУКЯН Руководство ереванского джаз-клуба «Ulikhanyan» в сотрудничестве с маркетинговым агентством «Bressly» инициирует создание особой музыкальной площадки под открытым небом в столице Армении.Клуб «Ulikhanyan» был создан в 2008 году джазовыми музыкантами-братьями пианистом Варданом и кларнетистом и композитором Мартином Улиханян. В 2019 году, после небольшого перерыва, клуб вновь открыл свои двери на новом месте и сейчас находится в самом центре Еревана. Клуб всегда был некой базой для развития армянской джазовой музыки. Это место, где начинались карьеры многих сегодня уже известных армянских музыкантов и условной лабораторией для молодых и уже для состоявшихся профессиональных музыкантов, которые называют его «Единственным настоящим джазовым клубом в Ереване».По клубу «Ulikhanyan» можно определять джазовый пульс армянской столицы. За двенадцать лет своей деятельности клуб организовал множество музыкальных фестивалей и мастер-классов мировых музыкантов. В клубе прошли почти 3000 концертов с участием около 1000 музыкантов из разных стран.В самый разгар музыкальной активности, COVID19 прервал активную деятельность музыкантов и владельцев клуба и нарушил все планы. Проведение ежедневных концертов стало невозможным. Чтобы поддержать джазовую жизнь в нормальном состоянии, владельцы клуба планируют создать для музыкантов и любителей музыки новую платформу под открытым небом. Это место (предполагается использовать для этих целей летний зал старейшего в Ереване кинотеатра «Москва») должно стать новым домом для музыки. Важная деталь – новая платформа будет доступна для музыкантов всех жанров музыки. Это поможет сохранить культуру концертов и само понятие «живой» музыки.Музыканты и администрация клуба призвала всех, кому не безразлична идея поддержания музыкальной жизни в Ереване, помочь авторам идеи. Акция проходит под девизом «Мы можем сделать это вместе» - «TogetherForMusic»Подробности о сборе пожертвований для клуба «Ulikhanyan» на сайте https://bit.ly/TogetherForMusic



стиль

джаз

автор

Армен МАНУКЯН

страна

Армения Расскажи друзьям:





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