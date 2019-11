Новости для коллекционеров от Discogs

на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы

Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon The Beatles – Abbey Road The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Pink Floyd – The Wall Pink Floyd – Wish You Were Here Michael Jackson – Thriller Led Zeppelin – (без названия, IV) Fleetwood Mack – Rumours The Beatles – The Beatles Led Zeppelin – Led Zeppelin II



И еще одна любопытная информация: вот как выглядит тройка самых дорогих дисков, проданных в этот период:



1.The Beatles – Love Me Do (сингл, промо) 9 102,56 $



2. Röyksopp -Melody A.M. (2LP) 8 178,40 $



3. Sex Pistols – God Save The Queen (cингл) 7 406, 67 $



Леонид АУСКЕРН Эта информация не имеет прямого отношения к джазу или блюзу, но, думаю, она будет любопытна коллекционерам виниловых дисков. Discogs Inc., организация из Портленда, Орегон – крупнейший сетевой рынок, электронная база данных и, наконец, инструмент для общения коллекционеров со всего мира. В каталоге Discogs Inc находятся 11.7 миллиона пластинок от 6.1 миллиона исполнителей. 8 ноября компания подвела итоги своей деятельности за период с июня по сентябрь 2019 года (период, когда в принципе, в связи со временем отпусков, активность коллекционеров, как правило, снижается. Тем не менее некоторые данные из этого большого отчета представляются весьма любопытными. Вот как, к примеру, выглядит список десяти самых популярных у коллекционеров альбомов (любых жанров):





