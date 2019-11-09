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Новости для коллекционеров от Discogs

09.11.2019


Новости для коллекционеров от Discogs
Эта информация не имеет прямого отношения к джазу или блюзу, но, думаю, она будет любопытна коллекционерам виниловых дисков. Discogs Inc., организация из Портленда, Орегон – крупнейший сетевой рынок, электронная база данных и, наконец, инструмент для общения коллекционеров со всего мира. В каталоге Discogs Inc находятся 11.7 миллиона пластинок от 6.1 миллиона исполнителей. 8 ноября компания подвела итоги своей деятельности за период с июня по сентябрь 2019 года (период, когда в принципе, в связи со временем отпусков, активность коллекционеров, как правило, снижается. Тем не менее некоторые данные из этого большого отчета представляются весьма любопытными. Вот как, к примеру, выглядит список десяти самых популярных у коллекционеров альбомов (любых жанров):

  1. Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon
  2. The Beatles – Abbey Road
  3. The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
  4. Pink Floyd – The Wall
  5. Pink Floyd – Wish You Were Here
  6. Michael Jackson – Thriller
  7. Led Zeppelin – (без названия, IV)
  8. Fleetwood Mack – Rumours
  9. The Beatles – The Beatles
  10. Led Zeppelin – Led Zeppelin II


И еще одна любопытная информация: вот как выглядит тройка самых дорогих дисков, проданных в этот период:

1.The Beatles – Love Me Do (сингл, промо) 9 102,56 $

2. Röyksopp -Melody A.M. (2LP) 8 178,40 $

3. Sex Pistols – God Save The Queen (cингл) 7 406, 67 $

Леонид АУСКЕРН

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