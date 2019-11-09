Новости для коллекционеров от Discogs

Эта информация не имеет прямого отношения к джазу или блюзу, но, думаю, она будет любопытна коллекционерам виниловых дисков. Discogs Inc., организация из Портленда, Орегон – крупнейший сетевой рынок, электронная база данных и, наконец, инструмент для общения коллекционеров со всего мира. В каталоге Discogs Inc находятся 11.7 миллиона пластинок от 6.1 миллиона исполнителей. 8 ноября компания подвела итоги своей деятельности за период с июня по сентябрь 2019 года (период, когда в принципе, в связи со временем отпусков, активность коллекционеров, как правило, снижается. Тем не менее некоторые данные из этого большого отчета представляются весьма любопытными. Вот как, к примеру, выглядит список десяти самых популярных у коллекционеров альбомов (любых жанров):
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon
The Beatles – Abbey Road
The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Pink Floyd – The Wall
Pink Floyd – Wish You Were Here
Michael Jackson – Thriller
Led Zeppelin – (без названия, IV)
Fleetwood Mack – Rumours
The Beatles – The Beatles
Led Zeppelin – Led Zeppelin II
И еще одна любопытная информация: вот как выглядит тройка самых дорогих дисков, проданных в этот период:
1.The Beatles – Love Me Do (сингл, промо) 9 102,56 $
2. Röyksopp -Melody A.M. (2LP) 8 178,40 $
3. Sex Pistols – God Save The Queen (cингл) 7 406, 67 $