Vanessa Rubin - The Dream Is You: Vanessa Rubin Sings Tadd Dameron

Новый альбом американской джазовой певицы Ванессы Рубин вызывает ощущение, сродни тому, которое возникает при встречи со старым добрым другом, которого не видел много лет. В таких случаях естественные положительные эмоции смешиваются с обжигающим открытием: «Боже, как он (она) постарел (а)!» А потом всматриваешься в зеркало, и с горечью обнаруживаешь, что и сам явно не помолодел за прошедшие годы…
В 90-х и в самом начале нового века, когда молодая вокалистка из Кливленда, Огайо очень активно пополняла свою дискографию, Jazz-Квадрат много писал о ее новых работах. На наших электронных страницах и сегодня можно почитать о таких ее весьма известных работах, как New Horizons (1997), Language of Love (1999), Girl Talk (2001). Практически все первое десятилетие нового века Рубин не делала новых записей. В этот период она активно работала в шоу Yesterdays: An Evening With Billie Holiday. В 2013 году Ванесса в сотрудничестве с саксофонистом Доном Брайденом выпустила альбом Full Circle, после чего в студии ее не видели еще очень долго. И вот, в феврале 2019 года поступает в продажу ее новый альбом The Dream Is You, посвященный музыке Теда Демерона.
Что ж, время действительно бежит, и на обложке нового альбома Рубин, которой уже за шестьдесят, заметно отличается от себя самой на обложках альбомов двадцатилетней давности. Но, к счастью, в джазе живут долго, и «за шестьдесят» - это вполне себе средний возраст в этой музыке. И когда я услышал сегодняшнюю Рубин, то с удовольствием констатировал, что и сегодня она поет также здорово, как и раньше, более того, ее голос ничуть не "постарел", а как хорошее выдержанное вино только набрал силу и крепость. И в молодости Ванесса брала слушателей не широтой диапазона, а истинно джазовыми качествами – отличной фразировкой, тонким пониманием и виртуозным прочтением каждой исполняемой песни с безукоризненным интонированием. Все это есть и теперь, в альбоме The Dream Is You: Vanessa Rubin Sings Tadd Dameron.
Земляк Рубин, пианист, композитор и аранжировщик Тед Дэмерон (1917-1965) был выдающимся бопером, заслуживающим гораздо большей известности у широкой джазовой общественности. Он написал много прекрасных композиций, работал со многими бэндами 40-х и 50-х годов (особенно успешно с оркестром Билли Экстайна), оказал серьезное влияние на таких мастеров, как Майлс Дэвис или Бенни Гольсон. Для создания альбома памяти Дэмерона была проделана очень большая работа. Такие люди, как Джимми Хит, Бенни Гольсон, Фрэнк Фостер, Уилли Смит (все ветераны-современники Дэмерона), а также Бобби Уотсон, написали новые аранжировки произведений Дэмерона. Ванесса Рубин включила в альбом семь пьес Теда Дэмерона с вокалом, а для пяти чисто инструментальных композиций были специально сочинены тексты. При этом Ванесса сама написала текст к композиции Дэмерона The Dream Is You, ставшей названием альбома. Правда, в самом альбоме песни с таким названием … нет: Рубин переименовала ее в Reveries Do Come True. Поет она и, наверное, самую знаменитую вещь Дэмерона - If You Could See Me Now, написанную для Сары Воэн и ставшую ее фирменным номером на любых концертах.
Ванесса Рубин верна джазовой традиции и не скрывает этого. Она идет по стопам великой троицы вокального джаза – Фитцджеральд, Воэн, Холидей. На сайте Рубин в Сети красуется ее девиз: «Большой стиль великого джаза». Именно так она и поет – и раньше, и в новом альбоме. © 2019 12 tks / 56 mins (Vanessa Rubin – voc; John Cowherd – p; Kenny Davis – b; Carl Allen – dr; Eddie Allen – tp; Patience Higgins – ts; Bruce Williams – as; Clifton Anderson – tb; Alex Harding – bars;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН