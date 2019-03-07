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Иван Почивалов в Музее Азгура
07.03.2019
14 марта,
19:00; Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура
Иван Почивалов / «Некоторое отсутствие пуговиц»
Иван Почивалов — музыкант, лидер группы «Некоторое отсутствие пуговиц»(Гродно).
https://vk.com/id26815943
В 2019 году был выпущен альбом группы «Ягода Грустника».
В программе:
акустические версии композиций из альбома «Ягода Грустника».
https://vk.com/pugovitsy?w=wall-10633472_1095%2Fall
https://pugovici.bandcamp.com/album/--2
страна
Беларусь
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