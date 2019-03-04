Итальянский джаз в Клубе Козлова

Одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi (Рим), и лучший тенор-саксофонист Италии, по версии журнала JazzIt Emanuele Cisi (Турин) 6 марта выступят в московском Kozlov Club, где пройдет презентация их нового альбома «Sometimes We're Happy», который был выпущен на новом отечественном музыкальном лейбле VR Jazz Records!
Francesca Tandoi с особым отличием закончила Гаагскую Королевскую Консерваторию в направлениях джазового фортепьяно и вокала, а также Роттердамскую консерваторию «Codarts». Певица сотрудничала и концертировала с такими музыкантами, как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline и другими, выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, а также по всей Европе. Постоянный резидент международных фестивалей North Sea Jazz festival, Mastricht jazz festival, Breda jazz festival, Bosendorfer и многих других.
Журнал JazzIt назвал Francesca Tandoi, лучшим молодым джазовых музыкантов Италии 2016 г.
Emanuele Cisi – выдающийся итальянский саксофонист с мировым именем, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии по версии одного из старейших джазовых изданий в мире журнала JazzIt, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Также является почетным профессором консерватории Турина и ряда других вузов, в том числе и Джулиард в Нью-Йорке. За спиной сеньора Чизи двенадцать сольных альбомов. Сотрудничал и записывался с такими выдающимися музыкантами, как Ron Carter, Clark Terry, Jack McDuff, Jimmy Cobb, Nat Adderley, Joe Chambers, George Cables, Kenny Wheleer, Sting.