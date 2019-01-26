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Умер Мишель Легран

26.01.2019


Умер Мишель Легран
26 января 2019 года в Париже умер французский композитор, пианист, дирижер и аранжировщик Мишель Легран (Michel Jean Legrand). Ему было 86 лет, он прожил долгую и счастливую жизнь (родился Легран в Париже 24 февраля 1932 года в семье с франко-армянскими корнями), в которой ему, как кажется со стороны, удавалось практически все.

Огромное большинство знает Леграна, прежде всего, как невероятно успешного автора музыки для кино, а в этой сфере, по крайней мере, у нас, вспоминаются в первую очередь «Шербурские зонтики» (1964). Да, за музыку к этому фильму Легран был номинирован на Оскар, но свои три статуэтки «дядюшки Оскара» и пять «золтоых граммофончиков» Грэмми, Мишель Легран, работавший во французском, английском и американском кино, получил за другие работы.

И только любители джаза ценят Леграна, этого получившее прекрасное академическое образование у самой Нади Буланже в Парижской консерватории пианиста, как очень заметного, хотя и эклектичного джазового исполнителя и композитора. Легран работал с такими гигантами джаза, как Майлс Дэвис, Джон Колтрейн, Билл Эванс, Арт Фармер, Рэй Браун. Фил Вудс, Стен Гетц и Стефано Грапелли. Легран играл и ранний джаз Бикса Бейдербека и Джанго Рейнхардта. Легран руководил джазовыми ансамблями и академическими оркестрами, выступал со всеми эстрадными звездами мира, а помимо Оскаров и Грэмми, получил еще множество престижных наград, и… увлекаясь авиацией, лично пилотировал самолеты.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
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