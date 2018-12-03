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В «Доме Культуры» объединятся нежный фолк-рок и жесткая электроакустика

03.12.2018


В «Доме Культуры» объединятся нежный фолк-рок и жесткая электроакустика
9 декабря 2018 года в московском музыкальном магазине «Дом Культуры» состоится очередной «культурник», в рамках которого выступят фолк-рок-певица Марина Дерягина и электроакустический проект «Подонки Атлантиды». Марина и лидер «Подонков Атлантиды» Максим Стрелец, работающие в абсолютно разных стилях, познакомились в минувшем октябре на 50-летии Ильи Лагутенко - в рамках мероприятия FanZona, прошедшего в Московском многофункциональном культурном центре. Там они произвели друг на друга очень позитивное впечатление и уже тогда предположили возможность совместных выступлений, несмотря на очевидные жанровые различия.

«Макс очень талантливый музыкант. И пусть я работаю совершенно в ином жанре, но посыл его песен, их философия мне понятны. Мне нравится экспериментировать в творчестве. Так я открываю себя с новых, иногда с неожиданных сторон», - прокомментировала Марина.

«Марина - искренний, светлый человек, - отозвался Максим. - Такова и ее музыка - легкая, мечтательная - не из этого времени. Она выделяется Возвышенной Простотой - это то, что, как мне кажется, нам всем так сейчас не хватает. Марина пока еще в самом начале своего творческого пути, но зная ее трепетное отношение к своему творчеству, я уверен - все у нее получится».

Начало: 17.00

Адрес: Москва, Кутузовский проЕЗД, 4, м.Парк Победы, Кутузовская


страна
Россия
музыкальный стиль
кроссовер
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