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Год байджу для Тошико Акиоши

23.11.2018


Год байджу для Тошико Акиоши
Какие даты принято считать особо важными, юбилейными у нас? В основном те, что заканчиваются на «пять» или «нуль»: двадцать пять, конечно же, пятьдесят лет, конечно, семьдесят пять (до такого возраста, правда, еще надо дожить…) Не так в Японии. Необычность для европейцев и американцев культурных традиций дальневосточной страны проявляется и в этом. Для японцев важны определенные года жизни, которые могут быть и счастливыми, и несчастливыми (в такой год рекомендуется чаще посещать храмы). А к числу важнейших счастливых относится 88-й год жизни. Два иероглифа, обозначающие этот год, похожи на соответствующие иероглифы слова «рис». Что значит этот продукт для японской традиционной культуры объяснять излишне. Поэтому 88-й год жизни – счастливый и благоприятный, называется он по-японски «байджу».

Год байджу отмечает замечательная джазовая пианистка, композитор и бэнд-лидер Тошико Акиоши (Toshiko Akiyoshi). Ее биг-бэнд в 70-е годы считался лучшим в мире. Тошико 14 раз номинировалась на премию Грэмми, правда, самой награды ей так и не удалось получить. Зато она стала первой женщиной, удостоенной в DownBeat звания «лучший композитор» и «лучший аранжировщик» и критиками, и читателями. Потом она еще много раз признавалась лучшей в анкетах этого журнала.

Тошико было 23 года, когда в Токио ее услышал Оскар Питерсон, высоко оценивший талант пианистки и давший толчок развитию ее карьеры. После переезда в Штаты, Акиоши прошла курс обучения в Беркли. Расцвет ее творчества начался с основанием в 1973 году биг-бэнда из 16 музыкантов. К тому времени рядом с Акиоши уже был ее муж, прекрасный саксофонист и флейтист Лью Табакин, вместе с которым она и руководила этим оркестром. Лью и Тошико вместе с 1969 года. До этого, в 1959-67 годах, она была замужем за другим известным саксофонистом, Чарли Мариано. От первого брака у нее есть дочь Мичиру, которая ныне замужем за трубачом Алексом Сипягиным. В 2007 году Акиоши получила самое почетное в США звание для джазового музыканта: NEA Jazz Master.

27 ноября 2018 года в зале Карнеги-холл в Нью-Йорке, в год байджу Тошико Акиоши, состоится ее чествование в рамках концертной программы под названием Totally Toshiko. Юбилярша отыграет свой сольный сет на фортепьяно, после чего к ней присоединятся Лью Табакин (естественно!), басист Ясухи Накамура и ударник Марк Тейлор.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим
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