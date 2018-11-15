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Джазовый фестиваль Riviera Maya 2018

15.11.2018


Джазовый фестиваль Riviera Maya 2018
Один из самых привлекательных для гостей из США. Канады и Европы мексиканских курортов – это Ривьера-Майя, райское местечко в виде широкой полосы пляжей, омываемых Карибским морем, на полуострове Юкатан. Но одних пляжей туристам, как правило, мало. И, среди прочих развлечений, в городе Плайя-дель-Кармен, расположенном в самом центре курортной зоны, для них с 2003 года проводится джазовый фестиваль под названием Riviera Maya Jazz Festival.

Изначально сюда приглашались для выступлений большие звезды мирового джаза. Не станет исключением и фестиваль этого года, который пройдет с 30 ноября по 2 декабря. В этом году здесь особенно сильно выглядит линейка вокалистов. Первым, видимо, надо назвать имя десятикратного обладателя Грэмии Бобби МакФеррина.универсального мастера, стирающего границы между джазом и популярной музыкой. Пять Грэмми на счету американской вокалистки Лэйлы Хэтауэй, специализирующейся на ритм-знд-блюзе дочери известного певца Донни Хэтауэя. Дочь другого знаменитого отца, индийского ситариста и композитора Рави Шанкара, Нора Джонс (девять премий Грэмми) сегодня исполняет не только джаз, но и американскую «корневую» музыку – от кантри до фолка. Творчество постоянно перемещающейся из Нью-Йорка в Кито, Эквадор певицы Кристины Моррисон больше связано с латинским джазом и world music. Тем более это справедливо для одной из самых известных вокалисток Бразилии Бебель Жильберто.

Кроме них в программе фестиваля представлены известный мексиканский бас-гитарист Пепе Эрнандес, близкий к стилистике фьюжн ансамбль Paco Rosas & PK Band, дуэт из Вашингтона Лори Уильямс и Боб Болдуин, поп-квинтет из Флориды Drew Tucker & The New Standard, а также самый, что ни на есть, местный исполнитель – представитель народа майя Кике Пат с программой Un Maya en el Jazz. Интересно, что в сопровождающем его на фестивале ансамбле будет и секция струнных во главе с живущей ныне в Мексике украинской скрипачкой Софьей Лыч.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Мексика
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