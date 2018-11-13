Концерт «Ханука в Синагоге» 2018 в Петербурге

В концерте с новой совместной программой примут участие мировая звезда кларнета Гиора Фейдман и всемирно известный виолончельный коллектив Rastrelli Cello Quartet. Также гостей ждет музыкальный стенд-ап от участника шоу «Comedy club» Севы Москвина.
В программе петербургского концерта Гиора Фейдман и Rastrelli Cello Quartet представят публике все грани своего репертуара – песни The Beatles в обработке Сергея Драбкина и Кирилла Кравцова, джаз, еврейскую и русскую народную музыку. Многолетние сотрудничество и дружба связывает Фейдмана с лучшим в мире квартетом виолончелистов Rastrelli Cello Quartet под руководством Кирилла Кравцова. Музыканты сыграли вместе более 300 концертов в разных странах мира и записали 3 компакт диска. Уникальное сочетание кларнета и четырех виолончелей европейские критики неоднократно называли «волшебством», «чудом» и «необыкновенной магией».
Среда, 5 декабря 2018, 19:00 - 21:30
Главный зал Большой хоральной синагоги Петербурга, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 2