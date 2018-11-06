SHOO прочла цикл лекций о джазе

Вокалистка absolute soul группы SHOO Шуня Балашова записала серию лекций о джазе для «Радио 1». По словам певицы, темы радиовыступлений подобраны так, чтобы максимально ярко и широко показать всю историю жанра, но при этом не дать заскучать слушателям.
«Я с огромной радостью приняла предложение поучаствовать в этом проекте, - поделилась Шуня. - Я страстно люблю джаз и в особенности историю его появления: меня завораживают судьбы великих музыкантов, и я очень рада поделиться этим со слушателями. Буду еще больше рада, если кого-то заинтересует джаз именно благодаря моим лекциям. Я стараюсь рассказать самые интересные и необычные истории, о тех людях, о которых каждый хоть раз в жизни слышал: Луи Армстронге, Фрэнке Синатре, Чарли Паркере, Дюке Эллингтоне, Джоне Колтрейне, Элле Фицджеральд, Билли Холидей, Саре Воан и других великих музыкантах».
Шуня Балашова – выпускница Академии им.Гнесиных и Музыкального колледжа Беркли. В 2011 году создала группу SHOO, музыкальный материал которой включает джаз, неосоул, этно, фолк, фанк, блюз, регги, русские, украинские, африканские народные мотивы. Музыканты - участники и резиденты многих значимых опен-эйров: «Усадьба Jazz», «Дикая мята», «Коктебель JazzParty», ColorFest, «О, да! Еда!», «Спасская Башня», «Быть добру!» и др.