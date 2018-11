История Blue Note на экране

В сентябре 2018 года вышел на немецкие экраны, а в ноябре состоится американская премьера нового документального фильма It Must Schwing! The Blue Note Story. Но еще до этого, в июле, фильм был впервые продемонстрирован зрителям Мюнхенского кинофестваля, а затем с успехом прошел и на Варшавском кинофестивале. Поставил фильм известный немецкий документалист Эрик Фридлер, а исполнительным продюсером проекта был один из самых знаменитых современных кинорежиссеров, лауреат крупнейших фестивалей, включая Канны, Вим Вендерс.



Фильм посвящен истории самой известной джазовой фирмы грамзаписи, Blue Note Records, которую основали в 1939 году в Нью-Йорке два беженца из нацистской Германии, Альфред Лайонс и Фрэнк Вольф. Точнее говоря, основал фирму Лайонс,но Вольф очень скоро стал рядом с ним у руля лейбла, прославившегося максимально благоприятной для музыкантов издательской политикой, открытостью для экспериментов и фирменным качеством звучания, достигнутом во многом благодаря блестящему звукоинженеру Руди Ван Гелдеру. История Blue Note – это история развития джаза уже в течение четверти века. С этим лейблом связаны имена самых крупных мастеров жанра. В фильме история лейбла рассказывается устами таких джазовых гигантов, как Херби Хэнкок, Уэйн Шортер, Куинси Джонс, Рон Картер и другие.



Пресса очень высоко оценила эту работу. Авторитетнейший журнал Rolling Stone написал о нем так: «Уникальный и глубокий взгляд на наиболее важную эру в развитии джаза, навсегда изменившую мир… Впечатляюще!» Берлинское радио Brandenburg Berlin еще более категорчно: «It Must Schwing! – это самый изощренный, блистательный визуально и неожиданный документальный фильм данной тематики… Кинематографический, исторический, социо-политический и акустический шедевр».



Леонид АУСКЕРН