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Осенние пейзажи на JazzWeek

27.10.2018


Осенние пейзажи на JazzWeek Похоже, осень располагает американских любителей послушать джаз по радио к именам известным, людям с репутацией, от которых примерно предполагаешь, чего можно ожидать, без особых сюрпризов. Во всяком случае, первая десятка самых популярных джазовых альбомов по данным на 29 октября состоит из новых работ весьма известных музыкантов. Каких-либо совершенно новых для себя имен я в ней не увидел. Вторую неделю на вершине находится один из лучших вибрафонистов джаза Стефон Харрис и его группа Blackout. Cместил он с этой позиции мемориальный оркестр Каунта Бэйзи: биг-бэндовый джаз у фэнов по-прежнему в чести. А дальше – знакомые все лица: Скофилд, Тюрр, Сэндс, Эллисон, МакЛорин Сальвант и так далее. Что ж, стабильность – это по-своему неплохо. У лейблов лучше всех дела в октябре обстоят у Mack Avenue: сразу три позиции в первой десятке, которая приобрела на 29 октября 2018 года следующий вид:

Stefon Harris & Blackout Sonic Creed (Motema)

Count Basie Orchestra All About That Basie (Concord Jazz)

Christian Sands Facing Dragons (Mack Avenue)

Bob James Espresso (Evolution Music)

Yellowjackets Raising Our Voice (Mack Avenue)

Cecile McLorin Salvant The Window (Mack Avenue)

Karrin Allyson Some of That Sunshine (kasrecords)

John Scofield Combo 66 (Verve)

Cyrus Chestnut Kaleidoscope (HighNote)

Steve Turre The Very Thought of You (Smoke Sessions)

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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