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Умер Отис Раш

03.10.2018


Умер Отис Раш
29 сентября 2018 года умер знаменитый представитель чикагской школы блюза, гитарист и певец Отис Раш (Otis Rush). Ему было 84 года. Еще в 2003 году Отис перенес инсульт, от последствий которого так и не смог полностью избавиться.

Родился Раш не в Чикаго, а в Филадельфии, а в Мекку блюза перебрался уже сложившимся музыкантом и в 50-х и 60-х годах стал здесь законодателем мод. Славу ему принесла запись 1956 года I Can't Quit You Baby на Cobra Records, попавшая в первую десятку ритм-энд-блюзового чарта Billboard. Отис Раш внес в чикагский блюз больше джазовых элементов, чем какой-либо иной гитарист. Его манеру игры изучали и учитывали в собственном творчестве первые звезды рока, такие гитаристы, как Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и Карлос Сантана. В 1984 году от был введен в Зал Славы блюза, а в 1999 году получил Грэмми за Any Place I'm Going, лучший альбом традиционного блюза.

Тем не менее, вклад Отиса Раша, возможно, заслуживал большего признания. Его имя остается несколько в тени других имен, которые постоянно на слуху у публики. Как утверждает его многолетний менеджер, Раш, при всем своем таланте никогда не был «человеком шоу-бизнеса» и не очень умел (возможно, не очень хотел) продвигать себя. Грег Паркер, глава чикагского Музея Блюза, назвал Отиса Раша «одним из последних блюзовых гитарных героев».

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
чикагский блюз
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