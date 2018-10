Умер Отис Раш

29 сентября 2018 года умер знаменитый представитель чикагской школы блюза, гитарист и певец Отис Раш (Otis Rush). Ему было 84 года. Еще в 2003 году Отис перенес инсульт, от последствий которого так и не смог полностью избавиться.



Родился Раш не в Чикаго, а в Филадельфии, а в Мекку блюза перебрался уже сложившимся музыкантом и в 50-х и 60-х годах стал здесь законодателем мод. Славу ему принесла запись 1956 года I Can't Quit You Baby на Cobra Records, попавшая в первую десятку ритм-энд-блюзового чарта Billboard. Отис Раш внес в чикагский блюз больше джазовых элементов, чем какой-либо иной гитарист. Его манеру игры изучали и учитывали в собственном творчестве первые звезды рока, такие гитаристы, как Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и Карлос Сантана. В 1984 году от был введен в Зал Славы блюза, а в 1999 году получил Грэмми за Any Place I'm Going, лучший альбом традиционного блюза.



Тем не менее, вклад Отиса Раша, возможно, заслуживал большего признания. Его имя остается несколько в тени других имен, которые постоянно на слуху у публики. Как утверждает его многолетний менеджер, Раш, при всем своем таланте никогда не был «человеком шоу-бизнеса» и не очень умел (возможно, не очень хотел) продвигать себя. Грег Паркер, глава чикагского Музея Блюза, назвал Отиса Раша «одним из последних блюзовых гитарных героев».



Леонид АУСКЕРН