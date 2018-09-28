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Flamencura Project - канте фламенко в Испанском Культурном Центре

28.09.2018


Flamencura Project - канте фламенко в Испанском Культурном Центре
27 октября 2018

Институт Сервантеса
Испанский Культурный Центр

FLAMENCURA PROJECT
Алексей Стародубцев - гитара
Татьяна Шишкова - канте фламенко

Начало концерта в 19.00

В продолжении традиций камерных концертов фламенко Flamencura Project представит уникальную программу. На этот раз выступит дуэт Алексея Стародубцева и Татьяны Шишковой.

Алексей Стародубцев - композитор, гитарист и пианист фламенко. Изучал музыку разных стран – Индии, Латинской Америки, Армении, Азербайджана. Его музыку можно отнести к жанрам: этника, world music, и найти в ней отголоски джаза и фьюжн. В своих программах Алексей использует традиционные народные жанры фламенко и богатый репертуар собственных композиций. В результате такая разноплановая работа и большая творческая энергия воплотились в яркие, запоминающиеся выступления, которые привлекают поклонников фламенко на лучших площадках в России, и – что немаловажно – в Испании. Алексей также написал музыку к трем кинофильмам, в том числе и для «Первого Канала». Ученик Jesus de Joaquin "El Puchero" и David Cerreduela. Автор четырех альбомов авторской музыки. Основатель и Президент Фестиваля Музыки Фламенко "Flamencura".

Татьяна Шишкова - вокалистка, свободно владеющая стилем World Music и имеющая в своём репертуаре песни на языках многих народов мира, в том числе на испанском и каталонском. Обладательница титула "Голос Фламенко России", постоянная вокалистка коллектива Flamencura.

Татьяна Шишкова имеет большой опыт работы с музыкантами и танцорами фламенко из Испании, Аргентины и Мексики, такими как Адриан Санчес (Гранада, Испания), Хавьер Гомес, Хесус де Утрера, Себастьян Санчес, Хуан Агирре, Хуан Диего Баррасо, Ясарай Родригес, Леонор Леаль (Севилья, Испания), Куки Сантиаго (Кадис, Испания), Хосе Сиерра Флорес, Клариса ди Сальво (Буэнос Айрес, Аргентина), Хавьер Малагийя (Барселона, Испания), Ева Пиньеро Меса (Марбейя, Испания), Ана Прунеда (Мехико, Мексика).

В программе вечера авторские композиции Алексея Стародубцева, традиционное фламенко, песни на каталонском языке, а также фьюжн - композиции.

Адрес: Москва, Институт Сервантеса, Новинский бульвар, 20Ас1-2


страна
Россия
музыкальный стиль
фламенко
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