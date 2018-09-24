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Atava Band и саксофонист Антон Боев в проекте Jazz in Motion

24.09.2018


Atava Band и саксофонист Антон Боев в проекте Jazz in Motion
4 октября 2018

«ATAVA BAND»
под руководством саксофониста Антона Боева

Джаз, фьюжн, фанк

в проекте Jazz in Motion

в кафе Scenario

Начало в 20.00

Зрители услышат авторские композиции, а также оригинальные кавер-версии знаменитых хитов таких исполнителей, как Modern Talking, Cher, Tina Turner, David Bowie, Stevie Wonder, Edith Piaf, Kenny G, Whitney Houston, James Brown и других кумиров ХХ века, которые зазвучат по-новому в уникальной джазовой обработке Антона Боева.

Антон Боев - саксофонист, перкуссионист, композитор и аранжировщик. Лауреат международных конкурсов в Кракове и Люксембурге. Участник Международных музыкальных Фестивалей: Herford Jazz Festival, Kaunas Jazz Festival, Black Sea Jazz Festival, Carnaval in Odessa Jazz Festival, Minsk Jazz Festival, Klaipeda Jazz Festival. Антон выступает на лучших концертных площадках России, является резидентом ведущих московских джазовых клубов и единственным исполнителем в России, играющим на электронном духовом инструменте EWI.

Адрес: Москва, ул. Тверская, 22а (м. Пушкинская)


страна
Россия
музыкальный стиль
смус джаз
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