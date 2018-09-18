Ретро-джаз проект Real Jam в кафе Scenario

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Ретро-джаз проект Real Jam в кафе Scenario

18.09.2018


Ретро-джаз проект Real Jam в кафе Scenario
27 сентября (четверг) 2018

Ретро-джаз проект
REAL JAM

в проекте Jazz in Motion
в кафе Scenario

Начало в 20.00

В программе всеми любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Элингтона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена и композиции из репертуара Pupinni Sisters, Andrews sisters, McGuire Sisters!

Real JAM — это уникальный музыкальный проект, культивирующий ретро-стиль. Три вокалистки и пять инструменталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон и клавиши) возрождают традиции старого старого джаза и переносят слушателя во времена чёрно-белого кино, биг-бэндов и виниловых пластинок. Каждый концерт – это путешествие во времени под джазовый аккомпанемент: начиная с новоорлеанского и чикагского джаза первой четверти 20-го века, продолжая традициями эпохи свинга 30-х годов и самыми знаковыми джазовыми мелодиями 40-х и 50-х годов.

В репертуаре группы — песни, которые вошли в «золотой» фонд всемирной музыкальной истории. В свое время их исполняли Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, сестры Эндрюс, Мэрилин Монро, а сегодня они звучат в интересных авторских аранжировках и не теряют актуальности.

Одновременно с этим группа не боится экспериментировать и в обратном направлении: песни из хит-парадов последнего десятилетия в свинговой стилизации и в трехголосном звучании сияют джазовым лоском и приводят публику в невероятный восторг.

Значительное место в репертуаре Real JAM занимает джайв, буги-вуги и рок-н-ролл: это определенно придется по вкусу тем, кто любит зажигательные танцы.

Самые важные события мирового масштаба тоже не обходятся без участия коллектива: Real Jam — участники культурной программы Олимпийских игр-2014 в Сочи. Real Jam стали музыкальными гостями Рождественского приема МИД РФ, а также с большим успехом выступил в Индии — в Дели и Мумбаи — на приёмах посольства и генерального консульства РФ в честь Дня России в 2014 и 2017 годах.Real Jam стали гостями музыкальной паузы в легендарной телепередаче «Что? Где? Когда?», приняли участие в передаче «Сто к одному» на телеканале Россия, а также часто радуют зрителей утренними эфирами в передаче «Доброе Утро» на Первом канале. Real Jam — частые гости радиостанций «Маяк», «Культура», «Комсомольская правда», «РСН» и телеканалов, в частности «Москва 24», «Подмосковье» и мн. др.

Музыканты готовят уже третий с сольный концерт в Государственном Кремлевском Дворце (Дипломатический зал) и впервые в ноябре 2017 года дали концерт в Большом Дворце «Царицыно» с программой «Серенада Солнечной Долины». Также в 2017 году Real Jam открыли серию джазовых вечеров Jazz in Motion в легендарном отеле St.Regis.

Кафе Scenario http://scenario-cafe.ru
Адрес: Москва, ул. Тверская, 22а (м. Пушкинская)


страна
Россия
музыкальный стиль
традиционный джаз
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
23.08.2018Андрей Сенькевич: Акустика в музее Азгура
20.08.2018В Москве пройдет седьмая международная выставка NAMM Musikmesse
18.08.2018Не стало Ареты Франклин
15.08.2018XXI Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»
06.08.2018Этно-трип-хоп проект Mystic Rose записал альбом на крымскотатарском и суахили
02.08.2018Канатоп Блюз Фэст
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com