Ретро-джаз проект Real Jam в кафе Scenario



27 сентября (четверг) 2018



Ретро-джаз проект

REAL JAM



в проекте Jazz in Motion

в кафе Scenario



Начало в 20.00



В программе всеми любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Элингтона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена и композиции из репертуара Pupinni Sisters, Andrews sisters, McGuire Sisters!



Real JAM — это уникальный музыкальный проект, культивирующий ретро-стиль. Три вокалистки и пять инструменталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон и клавиши) возрождают традиции старого старого джаза и переносят слушателя во времена чёрно-белого кино, биг-бэндов и виниловых пластинок. Каждый концерт – это путешествие во времени под джазовый аккомпанемент: начиная с новоорлеанского и чикагского джаза первой четверти 20-го века, продолжая традициями эпохи свинга 30-х годов и самыми знаковыми джазовыми мелодиями 40-х и 50-х годов.



В репертуаре группы — песни, которые вошли в «золотой» фонд всемирной музыкальной истории. В свое время их исполняли Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, сестры Эндрюс, Мэрилин Монро, а сегодня они звучат в интересных авторских аранжировках и не теряют актуальности.



Одновременно с этим группа не боится экспериментировать и в обратном направлении: песни из хит-парадов последнего десятилетия в свинговой стилизации и в трехголосном звучании сияют джазовым лоском и приводят публику в невероятный восторг.



Значительное место в репертуаре Real JAM занимает джайв, буги-вуги и рок-н-ролл: это определенно придется по вкусу тем, кто любит зажигательные танцы.



Самые важные события мирового масштаба тоже не обходятся без участия коллектива: Real Jam — участники культурной программы Олимпийских игр-2014 в Сочи. Real Jam стали музыкальными гостями Рождественского приема МИД РФ, а также с большим успехом выступил в Индии — в Дели и Мумбаи — на приёмах посольства и генерального консульства РФ в честь Дня России в 2014 и 2017 годах.Real Jam стали гостями музыкальной паузы в легендарной телепередаче «Что? Где? Когда?», приняли участие в передаче «Сто к одному» на телеканале Россия, а также часто радуют зрителей утренними эфирами в передаче «Доброе Утро» на Первом канале. Real Jam — частые гости радиостанций «Маяк», «Культура», «Комсомольская правда», «РСН» и телеканалов, в частности «Москва 24», «Подмосковье» и мн. др.



Музыканты готовят уже третий с сольный концерт в Государственном Кремлевском Дворце (Дипломатический зал) и впервые в ноябре 2017 года дали концерт в Большом Дворце «Царицыно» с программой «Серенада Солнечной Долины». Также в 2017 году Real Jam открыли серию джазовых вечеров Jazz in Motion в легендарном отеле St.Regis.



Кафе Scenario http://scenario-cafe.ru

Кафе Scenario http://scenario-cafe.ru

Адрес: Москва, ул. Тверская, 22а (м. Пушкинская)



