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Блюзовый круиз по Средиземному морю

09.09.2018


Блюзовый круиз по Средиземному морю
Музыкальные круизы в моде в Америке. Там под звуки джаза или блюза с успехом катают туристов по Карибскому морю. Но и Европа окружена морями. «Чем хуже теплое Средиземное?» - таким вопросом задалась несколько лет назад Лиза Баноян (Lisa Banoyan), президент ассоциации «Блюз в Марселе» и директор агентства путешествий Voyages Byblos. В содружестве с MSC, крупнейшей европейской круизной компанией, в 2014 году она организовала первый European Blues Cruise, в котором участвовали блюзовые исполнители из США и Европы. Следующие круизы состоялись в 2015 и 2016 годах.

И вот, в сентябре 2018 года стартует четвертый по счету Европейский блюзовый круиз. Суда отплывают из французской Ниццы и итальянской Генуи 10 сентября, а непосредственно из Марселя – 11 сентября. Пятидневное путешествие даст возможность любителям блюза из разных стран совместить свой отпуск с любимой музыкой в исполнении настоящих мастеров. В список участников круиза в 2018 году вошли такие американские музыканты, как Ричард «Рип Ли» Прайор, певец, харпер и гитарист, сын легендарного Снуки Прайора, один из лучших гитаристов чикагского блюза Карл Везерсбай (работал в свое время с Элбертом Кингом), блюзовая дива из Миссисиппи Нора Джин Брюсо, мастер современного и традиционного блюза Уэйн Бейкер Брукс, сын еще одной легенды – Лонни Бейкера Брукса, блюзовый голос Чикаго Лиз Мандевиль, а также итальянский вокалист и харпер Фабрицио Поджи. «Домашним бэндом» круиза станет ансамбль четырехкратного номинанта блюзовой премии 2017 года в США Торонцо Кэннона.


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
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