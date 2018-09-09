Блюзовый круиз по Средиземному морю

Музыкальные круизы в моде в Америке. Там под звуки джаза или блюза с успехом катают туристов по Карибскому морю. Но и Европа окружена морями. «Чем хуже теплое Средиземное?» - таким вопросом задалась несколько лет назад Лиза Баноян (Lisa Banoyan), президент ассоциации «Блюз в Марселе» и директор агентства путешествий Voyages Byblos. В содружестве с MSC, крупнейшей европейской круизной компанией, в 2014 году она организовала первый European Blues Cruise, в котором участвовали блюзовые исполнители из США и Европы. Следующие круизы состоялись в 2015 и 2016 годах.



И вот, в сентябре 2018 года стартует четвертый по счету Европейский блюзовый круиз. Суда отплывают из французской Ниццы и итальянской Генуи 10 сентября, а непосредственно из Марселя – 11 сентября. Пятидневное путешествие даст возможность любителям блюза из разных стран совместить свой отпуск с любимой музыкой в исполнении настоящих мастеров. В список участников круиза в 2018 году вошли такие американские музыканты, как Ричард «Рип Ли» Прайор, певец, харпер и гитарист, сын легендарного Снуки Прайора, один из лучших гитаристов чикагского блюза Карл Везерсбай (работал в свое время с Элбертом Кингом), блюзовая дива из Миссисиппи Нора Джин Брюсо, мастер современного и традиционного блюза Уэйн Бейкер Брукс, сын еще одной легенды – Лонни Бейкера Брукса, блюзовый голос Чикаго Лиз Мандевиль, а также итальянский вокалист и харпер Фабрицио Поджи. «Домашним бэндом» круиза станет ансамбль четырехкратного номинанта блюзовой премии 2017 года в США Торонцо Кэннона.