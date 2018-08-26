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JazzWeek: Колтрейн шагает впереди

26.08.2018


JazzWeek: Колтрейн шагает впереди Колтрейн шагает впереди – и делает это уже шесть недель подряд! Во многом случайно сохранившиеся и ранее никогда не издававшиеся записи одного из главных героев джазовой истории, собранные в альбом Both Directions at Once | The Lost Album, по данным JazzWeek на 26 августа по-прежнему не знают себе равных по интересу к ним у американских радиолюбителей джаза. Кстати, появилось в «горячей десятке» и имя еще одного знаменитого джазмена из прошлого: это Эрролл Гарнер со своим альбомом Nightconcert. Приятно отметить присутствие в десятке на высоком четвертом месте хорошо известного нашим читателям, в том числе и по альбому EncontrosOrquestra Atlantica, бразильского пианиста и композитора Антонио Адольфо. А в целом, по сравнению с прошлым месяцем список десяти самых популярных джазовых альбомов заметно изменился – только четыре диска удержались в первой десятке, а место свое, как уже сказано выше, сохранил только Колтрейн. Что ж, кто же, если не он! Вот как выглядит список сейчас:

John Coltrane Both Directions at Once | The Lost Album (Impulse / Verve)

Black Art Jazz Collective Armor Of Pride (HighNote)

Verve Jazz Ensemble Connect The Dots (Lightgroove Media)

Antonio Adolfo Encontros – Orquestra Atlantica (AAM Music)

Cory Weeds Little Big Band Explosion (Cellar Live)

Karrin Allyson Some of That Sunshine (kasrecords)

Erroll Garner Nightconcert (Mack Avenue)

Bob Mintzer Big Band Meeting of Minds (MCG Jazz)

Allan Harris The Genius of Eddie Jefferson (Resilience)

Freddy Cole My Mood Is You (HighNote)

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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