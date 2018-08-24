Little Dragon и Kamaal Williams выступят в Петербурге на фестивале iPort Festival
24.08.2018
25 августа, свои двери откроет городской фестиваль актуальной музыки, спорта и современных технологий iPort Festival.
В течение всего дня на двух сценах будут выступать зарубежные и российские артисты, среди которых хедлайнеры многих европейских фестивалей шведский коллектив Little Dragon, «певица русской тоски» Надежда Гришкевиц и её группа «Наадя», а также герой современного джаза Kamaal Williams. Во дворе просторного Порта Севкабель расположатся спортивная зона и зона локальной гастрономии от проектов Буше, Frank, Easy Hummus.
Маленьким гостям на фестивале будет уделено особое внимание. В программе: обучающие мастер-классы на iPad по анимации и мультимедиа, игры и танцы с Apple TV, портативный кинотеатр с мультфильмами и дополнительные интерактивных программ с кураторами детской зоны.
А для того чтобы удостовериться, что все гости отлично проводят время, будет установлено специальное интеллектуальное оборудование, которое зафиксирует уровень счастья и в реальном времени будет транслировать его на большой экран.
Полный лайн-ап фестиваля:
Основная сцена: 16:00 - Long Arm (RUS) 17:30 - Jessy Lanza (CAN) 19:00 - Kamaal Williams (UK) 20:30 - Kadebostany (CH) 22:00 - Little Dragon (SE)
Вторая сцена: 16:30 - All in Orchestra (RUS) 18:00 - Amy Pieterse (NL) 19:30 - «Наадя» (RUS) 21:00 - Kito Jempere Band (RUS)