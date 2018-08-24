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Little Dragon и Kamaal Williams выступят в Петербурге на фестивале iPort Festival

24.08.2018


Little Dragon и Kamaal Williams выступят в Петербурге на фестивале iPort Festival
25 августа, свои двери откроет городской фестиваль актуальной музыки, спорта и современных технологий iPort Festival.

В течение всего дня на двух сценах будут выступать зарубежные и российские артисты, среди которых хедлайнеры многих европейских фестивалей шведский коллектив Little Dragon, «певица русской тоски» Надежда Гришкевиц и её группа «Наадя», а также герой современного джаза Kamaal Williams. Во дворе просторного Порта Севкабель расположатся спортивная зона и зона локальной гастрономии от проектов Буше, Frank, Easy Hummus.

Маленьким гостям на фестивале будет уделено особое внимание. В программе: обучающие мастер-классы на iPad по анимации и мультимедиа, игры и танцы с Apple TV, портативный кинотеатр с мультфильмами и дополнительные интерактивных программ с кураторами детской зоны.

А для того чтобы удостовериться, что все гости отлично проводят время, будет установлено специальное интеллектуальное оборудование, которое зафиксирует уровень счастья и в реальном времени будет транслировать его на большой экран.

Полный лайн-ап фестиваля:

Основная сцена:
16:00 - Long Arm (RUS)
17:30 - Jessy Lanza (CAN)
19:00 - Kamaal Williams (UK)
20:30 - Kadebostany (CH)
22:00 - Little Dragon (SE)

Вторая сцена:
16:30 - All in Orchestra (RUS)
18:00 - Amy Pieterse (NL)
19:30 - «Наадя» (RUS)
21:00 - Kito Jempere Band (RUS)


страна
Россия
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