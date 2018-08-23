Андрей Сенькевич: Акустика в музее Азгура

Предстоящая встреча - это концерт-путешествие, объединивший десятки историй и песен из стран, которые мне удалось посетить с турами за последние три года.



Мне кажется, путешествие измеряется вовсе не количеством километров, посещённых мест и людей, которых ты встретил. Не количеством фотографий, съеденной еды или магнитов на холодильнике. Наверное, даже не количеством полученных эмоций и моментов, которые будешь ещё долго помнить.



Мое путешествие измеряется количеством шагов, которые я сделал на пути к себе самому, шагов, которые я сделал на пути к этому миру. Где бы я ни оказался, меня окружают замечательные люди, меня окружает прекрасный мир. Да, случается всякое, но это обязательная часть долгой дороги. И я рад, что моя дорога именно такая, какая есть. И я не перестану благодарить каждого, кто делит ее со мной.



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Андрей Сенькевич (BY - Андрэй Сянькевіч, EN - Andrei Senkevich) – музыкант, композитор, мультиинструменталист. Проект основан в Минске, существует с 2014 года. Исполняет музыку в направлении инди-фолк.



После релиза альбома "Мечтатели серых улиц" в 2015 году, синглов "СВЕТ" в 2016 и "Як быццам сон" в 2018 концерты состоялись в нескольких десятках городов Беларуси, России, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Германии, Австрии, Швейцарии и Исландии. Проект постоянно расширяет свою географию и сейчас приступил к работе над следующей мультиязычной пластинкой.



“Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура”



22 сентября



19 00