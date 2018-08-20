В Москве пройдет седьмая международная выставка NAMM Musikmesse

С 13 по 16 сентября 2018 года в Сокольниках пройдет седьмая международная выставка музыкальных инструментов и аксессуаров NAMM Musikmesse. Бренды со всего мира представят на своих стендах такие компании, как Yamaha Music, Proaudio.ru, 64 Audio, Динатон, D'addario, Лютнер, Азия Мьюзик, Gitarland.ru, LTM Music, Neva Sound, Русская Торговая Компания, INSPECTOR GUITARS, Blastbeat DrumShop и многие другие производители, и дистрибьютеры.



Впервые посетители смогут не только посмотреть множество инструментов из разных магазинов, но и приобрести понравившуюся модель прямо на выставке.



В этом году выставка NAMM Musikmesse пройдет в павильонах 7 (Музей каллиграфии), 7а и 17. Основная часть экспозиции разместится в павильоне 7а на двух этажах. Барабаны, перкуссия, ударные установки и аксессуары для барабанщиков займут павильон 17. Стратегический партнер выставки Yamaha Music продемонстрирует свои новинки и проведет серию мастер-классов для посетителей в отдельном павильоне 7 (Музей каллиграфии).



В павильоне 4.1 расположена зона регистрации посетителей, совместная с выставкой Prolight + Sound NAMM – международной выставкой профессионального оборудования и технологиям для сцены и звука, которая по традиции пройдет параллельно с музыкальной выставкой в павильонах 3, 4.1, 4.2 и 4.



NAMM Musikmesse получила поддержку Министерства промышленности и торговли РФ. Официальная поддержка Минпромторга России позволит выставке не только представить посетителям расширенную экспозицию отечественных производителей музыкальных инструментов, но также будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в индустрии музыки России.