Татьяна Зыкина представит акустику с контрабасом в клубе Алексея Козлова

12 августа в джаз-клубе Алексея Козлова выступит Татьяна Зыкина. Певица представит летнюю акустику под клавиши Оскара Чунтонова и контрабас Павла Протасова. В зале Мансарды Зыкина исполнит авторскую музыку разных лет с мягким акустическим звучанием и оттенками блюза, джаза, трип-хопа и фанка.



В активе певицы пять полноформатных альбома: «Ощущение реальности» (2009), «Другая глубина» (2010), «Я и мои ожидания» (2011), «Пиано-весна_live» (2011), «За закрытыми окнами» (2015). По итогам 2009 года журналы «Newsweek» и «Element» включили «Ощущение реальности» в пятерку лучших релизов года.



Начало концертов: 20.30



Адрес: Москва, Маросейка, 9/2