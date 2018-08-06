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Татьяна Зыкина представит акустику с контрабасом в клубе Алексея Козлова

06.08.2018


Татьяна Зыкина представит акустику с контрабасом в клубе Алексея Козлова
12 августа в джаз-клубе Алексея Козлова выступит Татьяна Зыкина. Певица представит летнюю акустику под клавиши Оскара Чунтонова и контрабас Павла Протасова. В зале Мансарды Зыкина исполнит авторскую музыку разных лет с мягким акустическим звучанием и оттенками блюза, джаза, трип-хопа и фанка.

В активе певицы пять полноформатных альбома: «Ощущение реальности» (2009), «Другая глубина» (2010), «Я и мои ожидания» (2011), «Пиано-весна_live» (2011), «За закрытыми окнами» (2015). По итогам 2009 года журналы «Newsweek» и «Element» включили «Ощущение реальности» в пятерку лучших релизов года.

Начало концертов: 20.30

Адрес: Москва, Маросейка, 9/2


страна
Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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