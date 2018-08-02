Канатоп Блюз Фэст

Блюз не перестает удивлять своей широтой, своими масштабами, своим неповторимым стилем. Это музыка не для всех. Она для тех, кто хочет жить и вдыхает жизнь полной грудью.



Вечер памяти легенды белорусского блюза - Евгения Коновалова. Музыканта, поэта, ученого. Его называют одним из родоначальников рок-н-ролла в Беларуси. Он играл еще в то время, когда рок называли биг-битом.



Первый коллектив с участием Коновалова, "Алгоритмы", был создан в 1965 году на базе Радиотехнического института. В 1968 году на первом фестивале бит-ансамблей Минска "Алгоритмы" заняли первое место, а Евгений был признан лучшим соло-гитаристом. В течение 70-х музыкант играл в различных клубных составах, а затем на два десятилетия ушел в науку: занимался лазерной физикой.



В конце 90-х он вновь начал выступать, записал ряд альбомов, от блюзовых до авангардных. В последний раз Евгений вышел на сцену в сентябре 2010 года.



22 августа 19 00



Минск, внутренний дворик Музея Азгура