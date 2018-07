Джазовая фантастика от Уэйна Шортера

Пять лет молчания выдающегося джазового музыканта современности Уэйна Шортера (Wayne Shorter) завершились. Последний альбом музыканта Without A Net был издан Blue Note в 2013 году. И вот 24 августа увидит свет на том же лейбле новый, очень амбициозный и необычный проект Шортера под названием Emanon. Прочтите это название наоборот: No Name – это главный герой … комикса, сюжет которого Шортер сочинил вместе с Моникой Слай, а графически воплотит художник Рэнди ДюБарк. Комикс рассказывает о путешествиях, основанных на идее существования параллельных миров, а главный герой No Name – это в чем-то alter ego самого Шортера. Надо сказать, что комиксы – давняя любовь Уэйна. Свою первую историю в картинках он создал в возрасте 15 лет, нарисовав все действие обычной синей шариковой ручкой. И вот эта любовь воплотилась уже на совсем ином уровне.



Альбом Emanon выходит в двух вариантах: три CD-диска плюс книжка с комиксом и три LP плюс три CD плюс книжка в улучшенном издании. Его музыкальная составляющая отражает сюжетные линии шортеровской фантастики. На первом диске квартет Шортера (где он сам играет на сопрано и тенор-саксофонах) с участием пианиста Данило Переса, басиста Джона Патитуччи и ударника Рубена Блэйда играет его сюиту из четырех частей (Pegasus, Prometheus Unbound, Lotus и The Three Marias) вместе с оркестром Orpheus Chamber Orchestra из 34 музыкантов. Запись была сделана в 2013 году, сразу после концертной премьеры этого сочинения в Карнеги Холл. Два других диска этого тройного альбома – концертные записи квартета в Лондоне. Само название проекта Шортер позаимствовал у Диззи Гиллеспи, сочинившего в конце 40-х годов пьесу с таким названием.



Эсперанца Сполдинг в своем введении к истории, рассказанной Шортером, пишет: Прочитав и прослушав Emanon, начинаешь замечать альтернативные реальности, мерцающие где-то за рамками окружающего нас повседневного мира».



Леонид АУСКЕРН