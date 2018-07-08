Пат Мэтини стал академиком

Пат Мэтини (Pat Metheny), известнейший американский джазовый гитарист и композитор, двадцатикратный лауреат премии Грэмми, стал членом Королевской Шведской Академии Музыки. В своем заявлении Совет Академии констатирует: « Американский гитарист и композитор Пат Мэтини – один из самых значительных из ныне действующих джазовых музыкантов. У него великолепное звучание и это импровизатор, постоянно генерирующий поток свежих идей. Он сотрудничал с самыми крупными музыкантами джаза, а также с такими композиторами и артистами, как Терри Райли, Стив Райх, Джони Митчелл и Дэвиэ Боуи. Его дискография обширна. Метини создал в течение своей карьеры самые различные проекты, как традиционные, так и экспериментальные…»



Королевская Шведская Академия Музыки была основана еще в 1771 году королем Густавом III, это одна из старейших и престижнейших академий музыки в мире. Войдя в ее состав, Мэтини становится в один ряд с такими замечательными музыкантами со всего мира, как российский пианист Григорий Соколов, польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, российский дирижер Геннадий Рождественский, эстонский композитор Арво Пярт, шведский джазовый музыкант Палле Микельборг, , итальянский дирижер Рикардо Мути, американский композитор Стивен Райх и другие.



Остается добавить, что буквально несколько месяцев назад Мэтини получил самую престижную награду для джазмена в США - National Endowment for the Arts Jazz Master Award. С конца июня Мэтини совершает большой концертный тур по Европе.



Леонид АУСКЕРН