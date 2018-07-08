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Новые проекты Тони Беннетта

08.07.2018


Новые проекты Тони Беннетта
Творческая энергия этого человека просто поражает! Тони Беннетт (Tony Bennett), которому в августе этого года исполняется уже 92, готовится к изданию двух новых дуэтных альбомов. Первый послужит продолжением нашумевшего и очень удачного, как в творческом, так и в коммерческом отношении совместного альбома с поп-вокалисткой Леди Гагой Cheek to Cheek (2014). Новая работа будет посвящена музыке Коула Портера. Альбом с его самыми известными стандартами уже почти готов ( дуэт работает над ним на Electric Lady Land Studios) и его появление ожидается в 2019 году.

Другой альбом должен появиться раньше, он приурочен как раз ко дню рождения иконы американской джазовой вокалистики. Здесь Тони, уже в дуэте с известной канадской джазовой вокалисткой Дайаной Кролл, обратился к творчеству братьев Гершвинов. Этот дуэтный проект ожидают до 20 сентября: дэдлайн для участия в рассмотрении работ на премию Грэмми следующего года.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг
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